Amor opět v improvizované sestavě bojoval, ale modřická snaha (Atraps hraje domácí zápasy v modřické sportovní hale) po prvním vítězství v celé soutěži se ukázala být silnější než potřeba Amoru získat tři body pro postup do play-off.

Domácí začali zostra a už po minutě a půl měl gól na kopačce Lukáš Procházka, ale netrefil prázdnou branku. Jak moc touží po prvním vítězství a deklarovali hosté už ve třetí minutě, když přistoupili na power-play s hrajícím brankářem Adamem Tylčem v poli. V průběhu zápasu to pak zopakovali několikrát. Jednou jim to sice nevyšlo, když ve 22. minutě Aleš Rus přivedl domácí podruhé do vedení, ale tato taktika hostů hodně ovlivnila dění na hřišti v jejich prospěch.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov – FC Atraps Brno 3:5

Poločas: 1:1. Branky (nahrávky): 10. Mikeš, 23. Rus (Pešta), 39. Tichý – 11. Urbánek (Pavliš), 25. Žáček (Krejčíř), 30. Krejčíř (Žáček), 38. Urbánek, 39. Ferby. Rozhodčí: Štipčák, Krupa. ŽK: Nový, Procházka, Mikeš, Rus, Pešta – Pavliš, Tylč, Krejčíř. ČK: 20. Bělák (Atr.). Diváků: 100.

Amor: Vrba, Tesáček – Nový, Ševčík, Tichý, Rus, Mikeš, Pešta, Procházka, Aujeský, Bureš, Zezula. Trenér: Vladimír Štrublík.

Další zápasy posledního kola: Havlíčkův Brod – Gamaspol Jeseník 5:2, Baník Ostrava – Helas Brno B 3:3, Žabinští Vlci Brno – Tango Hodonín 6:6.

Tabulka:

1. Ž.Vlci Brno 14 11 2 1 84:42 35

2. Hodonín 14 8 3 3 71:57 27

3. B.Ostrava 14 7 3 4 77:58 24

4. Helas Brno B 14 6 2 6 54:46 20

5. Amor KV 14 6 0 8 51:69 18

6. Jeseník 14 5 2 7 60:64 17

7. Hav. Brod 14 4 2 8 53:62 14

8. Atraps Brno 14 1 2 11 37:87 5

Na začátku zápasu navíc opustilo domácí i to pověstné sportovní štěstíčko a Procházkovu střelu po samostatném uniku zastavila v cestě do sítě tyčka. Přesto šel Amor do vedení. V desáté minutě je zajistil Miroslav Mikeš. Hostům ale paní Štěstěna přála i nadále a brzy srovnali. Za minutu a patnáct vteřin zakončil vydařenou kombinaci František Žáček.

Druhou půli otevřela zmíněná Rusova branka, ale Atraps opět poměrně rychle reagoval. Střelu Tomáše Krejčíře sice brankář Tadeáš Tesáček vyrazil, ale na dorážku Františka Žáčka už byl krátký. V polovině druhé části si oba Brňané role prohodili a Krejčíř přivedl hosty do vedení. S ním přišlo na palubovku i více nervozity. Domácí kouč Vladimír Štrublík také sáhl k power-play. Jenže v koncovce se jeho svěřencům tentokrát vůbec nedařilo a necelé tři minuty před koncem naopak zamířil Urbánek z poloviny hřiště přesně do prázdné branky. Pak ještě Amoru vykřesal naději Pavel Tichý proměněním desetimetrového kopu po šestém faulu hostů, bohužel stejnou výhodu krátce na to využil i Jiří Ferby.

Amor tak zůstal na páté příčce tabulky a mistrovská část sezony pro něj v podstatě skončila.