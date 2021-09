Výsledky závodu na Svatém Kopečku u Olomouce „S kopečka do kopečka“ se započítávají do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Drnovický Petr Fochler tam mezi elitními běžci skončil na parádním třetím místě.

Body do Drnovic

„Samotné naše představení ve Vítkovicích proběhlo se vztyčenou hlavou, i když poslední místa v obou tabulkách baráže samozřejmě nepotěší. Sebastian Hajzler ve skoku o tyči přeskočil laťku ve výšce pěti metrů, což je hranice, která se nezdolává každý den. Velká gratulace tedy směřuje do tyčkařského sektoru a poděkování všem za celoroční práci a reprezentaci klubu,“ shrnul vítkovické klání vedoucí AHA a trenér Jiří Hajzler.

Již samotný fakt, že se družstva mužů i žen AK AHA Vyškov probojovala do baráže o postup do I. ligy je pro vyškovskou atletiku velkým úspěchem. Na atletice zasvěceném stadionu ve Vítkovicích už ale Vyškovští na těžkou konkurenci nestačili. Obsadili poslední místa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.