„Na trávě by Bára mohla využít dobrý čop, který hraje podobně jako Jana Novotná. Povedlo se jí taky zlepšit servis, takže pokud se bude cítit, může jít daleko,“ uvedl bývalý tenisový trenér Miroslav Štencl, jenž v minulosti vedl právě někdejší trenérku Krejčíkové Novotnou nebo Lucii Šafářovou.

Krejčíková ovšem do All England Clubu přicestovala bez očekávání. „Jsem unavená, v Paříži toho bylo hodně. Ale popravdě je pro mě lepší být tady než doma. Tam to na mě padalo ze všech stran, tady jsem zavřená v bublině, na hotelu, na tenisu, můžu se připravit. Jsem unavená, ale těším se, že si zahraju zápasy. Zase se bude něco dít,“ povídala na tiskové konferenci nová tenisová hvězda.

Její opatrnost je pochopitelná. Zatímco antuku miluje, na trávě zatím odehrála ve dvouhře naprosté minimum duelů. „Všechno je nové. Vyrostla jsem na antuce, ráda na ní hraju, ale na trávě nemám moc zápasů. Ještě nevím, jak na ní hrát, jak využívat své údery. Jisté je, že budu bojovat. A to umím,“ přesvědčovala Krejčíková.

Čerstvé šampionce Roland Garros by se nyní dvojnásobně hodily rady od její osudové trenérky Novotné, která v All England Clubu zářila. V roce 1998 Wimbledon vyhrála, předtím dvakrát dokráčela do finále. „Podle mě Jana Báře dost pomohla. Pamatuju, když Krejčíkové bylo třináct nebo čtrnáct let a moc netrénovala. Ráda hrála jen zápasy a právě Jana jí pomohla pochopit, co obnáší hrát tenis na nejvyšší úrovni,“ pravil Štencl.

Úplný zelenáč Krejčíková na posvátném pažitu nebude. Může těžit ze zkušeností ze čtyřhry. Vždyť právě v deblu jsou společně s Kateřinou Siniakovou wimbledonskými vítězkami. „Není to tak, že by Krejčíková vůbec neznala trávu. Navíc je na vítězné vlně. Ani Karolína Muchová před dvěma lety neměla zkušenosti ze singlu na trávě a postoupila na Wimbledonu až do čtvrtfinále. Důležité je vyhrát první zápas a pak se uvidí,“ líčil Štencl.

Otázku je, jak se Krejčíková vyrovná s rolí grandslamové šampionky v singlu. „Bavil jsem se s Bárou a říkala, že to letos na Wimbledonu moc nevidí. Bylo málo času na přípravu. V Paříži se vše sešlo a chytila šanci za pačesy. Na Wimbledonu bude ráda za třetí kolo,“ řekl první trenér Krejčíkové Antonín Ondra.