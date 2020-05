Ve druhé nejvyšší české soutěži budou Pelikáni obhajovat pátou příčku, tedy postavení přesně uprostřed tabulky. V silné konkurenci to považovali za úspěch a podobné plány mají i nyní.

„Ano, chtěli bychom navázat na úspěchy z konce minulé sezony. Mohla se zdát taková nenápadná. Před námi byly čtyři týmy hrající o extraligu, za námi ty čtyři ostatní… Ale musíme si uvědomit, že každý rok v lize je pro nás obrovský úspěch. Je v podstatě malý zázrak, že se v tak malém městě hraje baseball. A navíc liga. A to prozatím jen s vlastními odchovanci. A taky, že Bučovice jednou za čas dodávají i hráče do reprezentace,“ připomněl předseda klubu Lubomír Vykoukal.

Hlavně kvůli vládním omezením proti pandemii Covid-19 čeká i český baseball výjimečná sezona. Kluby totiž nemohou angažovat zahraniční hráče. Na soupisky mohou zapsat jen cizince, kteří dlouhodobě žijí na území České republiky. To se samozřejmě týká především první scény.

PĚTKA Z BRNA

„V první lize nepůsobilo cizinců tolik, ale taky budou některým týmům chybět. Navážu na to, co jsem řekl. Pro nás, jako malé město, je to těžké mít dostatek vlastních hráčů pro ligu, i když naši kluci jsou kvalitní baseballisté a na ligu mají. Ale je nás přece jen málo. Abychom mohli konkurovat první čtyřce, potřebujeme dvacet hráčů. Proto jsme oslovili nejúspěšnější tým v republice, Draky Brno. Jim se naše myšlenka zalíbila a domluvili jsme se na spolupráci," vysvětlil předseda klubu.

K patnáctičlennému týmu má na hostování přijít pět borců z Brna. „Významnou oporou letos bude i náš kubánský nadhazovač Leonardo Yasser Telléz Paredés, který za Pelikány hostoval už loni a od letoška se stal naším hráčem,“ dodal Vykoukal.

Prvoligové startovní pole letos oživí a zkvalitní nový soupeř exextraligoví olomoučtí Skokani. Bučovičtí zahájí 30. května dvojzápasem ve Frýdku-Místku. Potom je v rychlém sledu čekají Olomouc a Jablonec a následují tři zápasy na domácí půdě s Hrochy Brno, Wolfs Domažlice a Hlubokou.

V podstatě ihned po skončení základní části začíná nadstavba a liga by měla skončit v říjnu. Bude tedy o dva měsíce kratší než loni. „V doplněné sestavě bychom chtěli zabojovat o první čtyřku a v baráži přivést divákům do Bučovic extraligové týmy,“ odhalil Vykoukal přece jen mírně odvážnější cíle.

Spolupráce s Draky Brno nekončí u A mužstva. Otevírá i lepší možnosti pro mládež. Z brněnské strany to potvrdil viceprezident Draků a dlouholetý šéf rozvoje mládeže České baseballové asociace Pavel Chadim, který klade důraz na podporu péče o mládež v Bučovicích. Slibuje si od toho vyhledání dalších talentů pro Draky a tedy vrcholový baseball.

OBOUSTRANNÝ PROFIT

„Profit z toho bychom měli mít i my. Chceme pokračovat v loni započaté práci a uspořádat například akce pro rozvoj – nábory na školách v Bučovicích i okolí, baseballovou roadshow, tradiční baseballový tábor a další. Z náborů máme poznatky, že děti jsou z baseballu nadšené. I když je to často jejich první setkání s touto hrou, během chvilky pochopí základní pravidla a je těžké jim hru ukončit,“ zdůraznil Vykoukal.

Malí Pelikáni budou hrát soutěže regionu jih v kategoriích U8 a U10.

Novinky klub chystá i i v zázemí. „Ve spolupráci se školou 711 stavíme nové oplocení. Také jsme udělali nový trávník v zadním poli. A pokud nám vyjdou dotace, vyměníme po pěti letech i antuku a uděláme ochranný pás kolem hřiště. Do budoucna bychom chtěli získat prostředky na vybudování šaten a sociálního zařízení, které bohužel náš tým zatím nemá,“ doplnil Vykoukal.