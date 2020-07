Domácí tým už sice měl postup do baráže o extraligu v kapse, ale odložení zápasů je pro něj dost velká komplikace. „Byli jsme odhodláni zápasy nevypustit a dvěma vítězstvími zabojovat o co nejlepší umístění v tabulce. Bohužel tento náhradní termín je pro nás velmi nevýhodný. Baráž se bude hrát celé prázdniny a tohle byl jediný volný víkend pro dovolené. Už teď víme, že nám bude chybět minimálně devět hráčů,“ poznamenal předseda klubu Lubomír Vykoukal.

Ani případné nepříznivé výsledky posledních dvou zápasů nemohou nic změnit na celkově kladném hodnocení základní části I. ligy. Pelikáni se z ní poprvé v historii klubu dostali do baráže o extraligu.

„A dokonce ne jako nejhorší celek. Takže se základní částí musí v našem oddíle být spokojený každý. A mně navíc dělá radost, že soupeři už z nás mají ten správný sportovní respekt. Bylo důležité, že do mužstva perfektně zapadly všechny předsezonní posily, a to nejen po sportovní stránce. Ale i lidsky. Myslím si, že teď máme nejširší kádr v soutěži, nějakých dvaadvacet hráčů, kteří mohou plnohodnotně hrát. To nikdo jiný nemá a my díky tomu nemáme problém udržet výkonost v obou dvojzápasech, což znamená celých těch až osm hodin,“ naznačil trenér mužstva Jiří Foitl starší některé hlavní důvody výborného umístění.

I. liga mužů

Odložená utkání:

Pelikans Bučovice - Sokol Hluboká, sobota 11. 7. (13.00 a 16.00), hřiště Školní ul.

Bučovice si tedy nyní užijí zápasy s extraligovými soupeři. V baráži se utkají první čtyři týmy z první ligy a čtyři poslední z extraligy. Zkušený kouč zdůrazňuje, že Pelikáni rozhodně nechtějí být v této konkurenci jen do počtu.

„Já říkám otevřeně, že se nebojím velkých výzev. Teď je na řadě baráž, ve které chci skončit do čtvrtého místa. To znamená dostat se přes všechny naše prvoligové soupeře a jednoho z extraligy. Po baráži se pak v říjnu bude hrát prvoligové play-off. A tady to také vidím tak, že chceme být první. Je to velké sousto, ale proč si dávat malé cíle, navíc když na to jsou lidi. Tým je velice kvalitní a i věkově perspektivní. Pokud nás nebudou provázet taková zranění, jako na začátku soutěže, nevidím důvod tyto cíle nesplnit,“ ujišťuje Foitl st.

Z postupového klíče do nejvyšší české soutěže vyplývá, že pokud tedy Foitlovy záměry vyjdou, získali by Pelikans právo účasti v novém ročníku extraligy. Tady je zkušený kouč trochu opatrnější.

„Museli bychom hodně zvážit, jestli jí výš. Přece jen je to velký skok i po ekonomické stránce a museli bychom řešit i hřiště, naše je malé. Ale teď se musíme především zaměřit na sportovní stránku baráže,“ dodal kouč baseballových Pelikánů.

V neúplné tabulce základní části I. ligy jsou Pelikans na třetím místě za Jabloncem a právě Hlubokou. Na čtvrté postupové pozici je zatím Klasik Frýdek-Místek, ale v závěrečných dějstvích musí odrazit útok rezervy extraligových Hrochů Brno.