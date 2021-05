„Loňskou sezonu se nám navzdory covidu podařilo odehrát všechny zápasy základní části, celou nadstavbu o extraligu i podzimní finále 1. ligy. Posledních mnoho měsíců sportům a nejen jim moc nepřálo. Ale po dlouhé nejistotě, kdy a jestli vůbec naše 1. liga začne, to vypadá nadějně. Díky opožděnému začátku bude ale sezona nejen časově hodně náročná,“ předeslal předseda Pelicans Bučovice Lubomír Vykoukal.

Bučovičtí budou chtít navázat na výsledky minulého ročníku, který pro klub byl historicky nejúspěšnější. Pelikáni skončili celkově čtvrtí, ale hlavně poprvé postoupili do bojů o postup do extraligy. Na extraligovou kvalitu narazí hned v úvodních kolech. Sezonu by měli zahájit dvojzápasem na hřišti Sabatu Praha a o týden později by měli hrát v Brně s Technikou Brno. Měla by při tom samozřejmě platit zpřísněná bezpečnostní opatření směrem ke koronavirové pandemii. O termínech i podmínkách se jedná.

Složení týmu je v podstatě stejné jako minulou sezonu.„K našemu bučovickému základu se znovu připojí stejní hráči jako loni, tedy hostující z Draků Brno, a v týmu bude opět mimo moravštiny slyšet i španělština Lea Paredese z Kuby a José Chávese z Hondurasu. Kluci do týmu perfektně zapadli a některá „veselá“ slova ze španělštiny si rychle osvojili i Bučováci. Devětadevadesát procent španělských slov ale neznáme, (úsměv) takže komunikace bude probíhat v univerzální angličtině. Jen doufám, že se nám vyhnou zranění, která postihla naše nadhazovače v začátku loňské sezony. Riziko je bohužel velké. Zimní příprava vůbec neodpovídala tomu, co by hráči potřebovali,“ upozornil.

Veškeré tréninkové plány covid zrušil. Tým neměl od konce minulé sezony možnost tréninku. Bučovičtí začali až teprve nedávno a jako ostatní kolektivní sporty, ani ne úplně standardním způsobem. Převažovala individuální příprava.„Baseball je ale sport, kde je třeba zvládnout mnoho dovedností, které se doma dělat nedají. Tvrdý míč a ještě tvrdší pálka v obýváku – to vám doma asi neprojde. A také je to sport založený na souhře týmu a tu lze jen těžko natrénovat doma u počítače. Podmínky ale měly všechny týmy podobné,“ ví šéf Pelikans.

Nevyužitou tréninkovou vitalitu vrhli Pelikáni do úprav svého stadionku. Vykoukal říká, že proti loňsku k bude pro fanoušky k nepoznání. Po náročné obnově trávníku se s podporou základní školy 711 podařilo postavit nové oplocení hřiště. Letos dokončili ochranný pás kolem hřiště, tedy warning track. V plánu je ještě obnova antuky, kterou chtějí stihnout do prvního domácího zápasu. Ve třetím dvoukole do Bučovic přijede Klasik Frýdek-Místek.

„Co nám bude pořád chybět, je hala, tedy zázemí. Pořád nemáme šatny a sociální zařízení. Jednáme se školou 711 a představiteli města o jejich podpoře. Je již zpracována studie na stavbu tělocvičny se zázemím, která by byla použitelná jako zázemí našeho hřiště. Zároveň by byla využívána školou i dalšími sportovními oddíly z Bučovic. Stavba by měla být z větší části financována z dotace od Národní sportovní agentury,“ naznačil Vykoukal.

První liga baseballistů bude mít letos jiné vyvrcholení než loňská. V extralize se od roku 2022 sníží počet týmů z deseti na osm, takže o postup do ní se budou ucházet jen dva nejlepší týmy I. ligy. Loni to byly čtyři. V nadstavbě o postup se utkají se čtveřicí týmů z konce tabulky základní části extraligy.

Pelikáni, to není jen 1. liga mužů. Pelikans má v soutěžích i dětské týmy hrající soutěže v regionu JIH, to znamená Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. I mládežníci už začali tréninky a všichni se těší, že si už brzo zahrají i zápasy. Do těchto družstev klub přijímá zájemce ve věku od pěti let. Přijít mohou přímo na tréninky, které jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.

„Zveme rodiče s dětmi, aby si přišli vyzkoušet tento rozvíjející se sport. My je naučíme házet, trefovat se pálkou do míčku a plno dalších pohybových dovedností. Baseball je týmová hra a děti se zde naučí mnoho věcí, které se jim budou hodit i jinde v životě. A za pár let s námi třeba pojedou do Prahy odehrát první zápasy 1. ligy. A dál? Je reálné hrát za Draky Brno, reprezentaci, jít hrát a studovat do Ameriky tak, jak to již někteří Bučováci dokázali,“ zdůrazňuje předseda Pelicans Lubomír Vykoukal.