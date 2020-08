V základní části první ligy byli baseballoví Pelikans Bučovice jedním ze dvou týmů, které porazily pozdějšího vítěze Blesk Jablonec. Na domácím hřišti, už v baráži o extraligu, svůj sympatický výkon z Jablonce nezopakovali. S horkým kandidátem na extraligu prohráli o zápasy.

Baseball Pelikans Bučovice, ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

První zápas začal na kopci Ondřej Vykoukal. Hned v první směně Pelikáni po chybě v poli prohrávali 0:2. Ve třetí směně sice sice dokázali bodovat, to bylo bohužel všechno. V útoku po celý zápas nenašli žádnou zbraň na výborného levorukého nadhazovače Blesku. Celkově sice zaznamenali devět odpalů, bohužel se nikdy nesešly tak, aby zajistily nějaké body. Potvrdilo se, že Blesk je pálkařsky nadprůměrný tým. Do karet mu hrálo i to, že bučovické hřiště nemá ligové parametry a přes krátké levé zadní pole hosté zaznamenali v obou zápasech několik homerunů. V závěru Pelikáni střídali ještě dva nadhazovače, rozjetý Jablonec ale v osmé směně zaznamenal osm bodů a tím zápas ukončil za stavu 17:2.