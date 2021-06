Výborný vstup do nového ročníku první ligy potvrdili baseballoví Pelikáni Bučovice i v prvních zápasech na svém hřišti. Dvakrát porazili Klasik Frýdek-Místek a v tabulce se posunuli na třetí příčku za ex extraligové Sabat Praha a Techniku Brno.

Baseball - ilustrační. | Foto: Pelikans Bučovice

Extraligové plány netají ani frýdecko-místečtí Klasici. Tento silný soupeř uvažuje minimálně o postupu do prolínací soutěže o extraligu. Pelikáni jim ale cíle dost zkomplikovali. První zápas byl velmi zajímavý. Vedení se přelévalo ze strany na stranu a nakonec jej vybojovali domácí poměrem 7:6. Klasik až do šesté směny vedl 1:0. V ní ale Pelikáni otočili na 3:1. Hned další směnu Klasik přidal čtyři doběhy a dostal se znovu do vedení. Pelikáni ale byli úspěšní v dohrávce sedmé směny.