Baseballoví Pelikáni si zase zahrají o extraligu. Letos byl postup těžší

Loni byl postup do nadstavby o účast v extralize historickým úspěchem baseballových Pelikánů z Bučovic. Druhé místo si letos zopakovali, ale dostat se do kvalifikace bylo mnohem obtížnější. Zatímco loni do ní šly čtyři týmy, nyní jen dva.

Baseball - ilustrační. | Foto: Pelikans Bučovice

O postupu Pelikánů rozhodla vítězství v posledních dvou zápasech základní části 1. ligy. Na domácím hřišti Bučovičtí přivítali Hippos Brno, což je záloha extraligových Hrochů. A oba zápasy zvládli v poklidu. „První zápas za nás začal na kopci Tomáš Jurčík. A vedl si po celou dobu s přehledem. Soupeře nepustil do žádného tlaku. Ale ani jejich nadhazovač nezaostával. Skóre se tak změnilo až ve čtvrté směně, kdy oba týmy stáhly dva body. V dalších dvou směnách jsme přidali po bodu, a to rozhodlo. Zápas šel doházet Jan Svoboda, který pěti strike outy žádnou změnu skóre nedovolil,“ komentoval vítězství 4:2 předseda Pelikans Lubomír Vykoukal. Baseball

1. liga mužů:

Pelikans Bučovice - Hippos Brno 4:2 a 13:9

Tabulka po základní části:

1. Technika Brno 10 2 .833

2. Pelikans Bučovice 8 4 .667

3. SaBaT Praha 8 4 .667

4. Skokani Olomouc 5 5 .500

5. Klasik Fr.-Místek 5 7 .417

6. Hippos Brno 2 8 .200

7. Wolfs Domažlice 0 8 .000



Pelikáni postupují do baráže o

extraligu. Dvojzápas byl pro domácí hráče i psychicky náročný. Pelikáni věděli, že pokud vyhrají oba zápasy, skončí na druhém místě základní části. To by jim zajistilo postup do baráže. Od roku 2022 se totiž extraliga zužuje na osm mužstev, takže z nadcházejících bojů si účast zajistí jen první dva. Před posledním „zvoněním“ měla již jistý postup Technika Brno. V baráži pak oba prvoligové týmy narazí na čtyři týmy z extraligy. „Do druhého utkání jsme vstoupili hned dvěma doběhy proti hrošímu nadhazovačovi Timothy Whiteheadovi. Na nadhozu začal Leo Paredes. Ten odházel v podstatě celý zápas, kdy ho jen na krátkou chvíli v osmé směně vystřídal Lukáš Řehůřek. V páté směně již Pelikáni vedli 8:4. Od této směny oba týmy skórovaly vždy shodným počtem bodů a zápas skončil 13:9 pro nás. Stejně jako loni jsme tak v základní části 1. ligy skončili druzí. Je to velké překvapení a musím přiznat, že i pro nás samotné,“ usmíval se Vykoukal. Ale náhoda to nebyla. Letos se Pelikáni neztratili ani v celkových statistikách 1. Ligy. Zvláště v té pálkařské, které vévodí Leonardo Paredes se skvělým pálkařským průměrem .625. Na třetím místě je Lukáš Menšík .532. V polařských statistikách je na druhém místě Tomáš Vykoukal a na třetím Lukáš Řehůřek. Nadstavba o extraligu by pro Pelikány měla začít 17. července v Jablonci nad Nisou. Hned další den je v plánu odveta v Bučovicích. Vzhledem k tomu, že sezona kvůli Covidu začala o téměř dva měsíce později se bude hrát po celé prázdniny. „To byl pro některé týmy, včetně nás, vloni problém. Baseball je amatérský sport a hráči jej dělají jako koníček ve svém volném čase. Díky tomu mají týmy složitější situaci se sestavou, protože řada hráčů je na dovolených, táborech a dalších prázdninových aktivitách. Máme s tím nedobré zkušenosti z loňska, kdy jsme jezdili na dvojzápasy s malých počtem hráčů a také proto jsme vyhráli pouze jeden zápas,“ upozornil šéf Pelikans. Po skončení nadstavby o extraligu bude následovat play off o vítěze 1. ligy. Tam mají Pelikáni zajištěnou účast díky druhému místu v základní části. O zbývající místa se poperou týmy, které byly v základní části na třetím a dalších místech. Sezona by tak pro Pelikány měla skončit až začátkem října.