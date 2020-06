Výhrami 7:5 a 10:8 si domácí tým udržel třetí místo v tabulce první ligy a přiblížil si naději na postup do play-off o extraligu. Baráž se čtyřmi posledními celky nejvyšší soutěže sehraje nejúspěšnější kvarteto první ligy po základní části.

„Letošní sezona je zatím vydařená a jsem rád, že to kluci potvrdili i doma. Velká spokojenost byla slyšet i z publika, kam přišlo i několik našich bývalých hráčů. I diváky, kteří baseball nikdy nehráli strhla atmosféra na hřišti a konstatovali, že přijdou znovu,“ raduje se spokojený předseda Pelikans Lubomír Vykoukal.

I. liga



Pelikans Bučovice - Hroch Brno 7:5 a 10:8



Tabulka:

1. Blesk Jablonec 5 1 .833

2. Sokol Hluboká 6 2 .7503.

3. Pelikans Bučovice 5 3 .625

4. Klasik Frýdek-Místek 2 2 .500

5. Wolfs Domažlice 2 4 .333

6. Hroch Brno 1 5 .167

7. Skokani Olomouc 1 5 .167



Příští zápasy: Pelikans Bučovice - Wolfs Domažlice, sobota 4. 7. (13.00 a 16.00) stadion Školní ul.

Úkol Pelikánů byl jasný: porazit Hrochy v obou zápasech. Jenže tento soupeř byl po několik let nad síly bučovických baseballistů a nebylo to jednoduché ani tentokrát.

Navíc z předvečer utkání se nad Bučovicemi přehnala pořádná bouřka. Voda zaplavila velkou část hřiště a vypadalo to na odklad zápasů. Hráči ale nasadili vše, co měli a i s pomocí čerpadla vodu ze hřiště dostali. Práce trvaly až do půlnoci. Ráno bylo nutné ještě na povrch ručně rozsypat a rozhrabat 1,5 tuny antuky…

K potížím s hřištěm se přidaly problémy v sestavě. K již dříve zraněným třem nadhazovačům přibyli další dva. Trenér musel improvizovat a do prvního zápasu postavil na kopec Lukáše Řehůřka. Jako chytač (catcher) s ním nastoupil Daniel Šmehlík.

„Lukáš je univerzální hráč, který může hrát na každém postu. Naposledy ale nadhazoval před pár lety. Na jeho výkonu v zápase to nebylo znát. Bohužel obrana udělala v první směně několik chyb a Pelikáni hned od začátku prohrávali o dva body. Včas se jim ale podařilo tlak Hrochů zastavit. K tomu přispěl také druhý nadhazovač Ondřej Králík. Ten nakonec dovedl svůj tým ke konečnému vítězství 7:5. Ondrovi se dařilo a Hroši měli s jeho technickými nadhozy velké problémy,“ popsal zápas Vykoukal.

Pelikáni v závěru zápasu přidali v útoku, vyrovnali skóre a donutili soupeře vystřídat nadhazovače. Ale ani nový nadhoz domácí hráče nezastavil a ti na něj udělali dva rozdílové body.

Odvetný zápas byl pro Bučovické ještě mnohem nepříjemnější. Hroši chtěli alespoň jedno vítězství a povedla se jim pálka, včetně homerunů. První čtyři směny s nimi měl bučovický nadhazovač Leo Paredes hodně práce. Po začátku čtvrté směny hosté vedli už 6:0 a unavený domácí tým nevypadal na obrat. V dohrávce této směny však přišla smršť, která vrátila Pelikány do zápasu.

Začal to první domácí homerun v podání Jiřího Foitla mladšího. Potom se na mety postupně dostali Filip Fabian a Vojtěch Koudelka. Matouš Čiháček svým sebeobětovacím odpalem do levého zadního pole umožnil skórovat Fabianovi. Poté Pelikáni naplnili mety Jakubem Kubečkou a Markem Posoldou. A na pálku přišel do té doby pro soupeře nenápadný José Paz Cháves.

„José je výborný nadhazovač, bohužel se v Jablonci zranil. Stejně dobrý je to ale i pálkař. Nadhazovač mu nabídl strike a José ho poslal až za plot. Tomuto homerunu při plně obsazených metách se říká grandslam. Jedním odpalem Pelikáni získali čtyři body a vyrovnali skóre. Třešničkou na dortu byl hned vzápětí další homerun Lea Paredese, který stanovil stav po čtvrté směně na 7:6 pro nás. V dalších dvou směnách jsme přidali ještě tři body. V obraně se Leo Paredes snažil a nedovolil soupeři žádný tlak. Až v osmé směně se jim podařilo udělat dva body, víc už jim naši nedovolili,“ chválil klubový předseda.

Vítězství 10:8 bylo zasloužené. Velký podíl na něm měl nadhazovač Paredes, který odházel tzv. complete game. Za celý zápas nadhodil neuvěřitelných 185 nadhozů. A tým měl velmi dobrý útok s patnácti hity (odpaly).

„Je vidět, že tým vyzrál. Jsme schopní otáčet již zdánlivě prohrané zápasy. Pořád je ale co zlepšovat. Nesmí nám utíkat začátky. Otáčení nás potom stojí moc sil. A já bych uživil jeden kardiostimulátor,“ chválil, kritizoval i si zažertoval trenér Jiří Foitl starší.

Už v sobotu odpoledne se Pelikáni představí opět doma ve dvojzápase s Wolfs Domažlice. „Pokud uspějeme, máme v Bučovicích play-off o extraligu,“ v pozvánce pro diváky Vykoukal zdůraznil atraktivitu zápasu.