Vyškovanky nad svým brněnským rivalem v lize zvítězily už po čtvrté za sebou. Tentokrát to bylo po pravé basketbalové bitvě, v níž musely dohánět až třináctibodové manko.

„V úvodu sezony nás trápí malý počet dívek na trénincích i v utkáních. Je to kvůli nevyléčeným zraněním tří hráček z letošního jara. Do utkání jsme tedy nastupovali jen s osmi hráčkami, z toho naše nejmladší Sabina Gregušová měla premiéru v ligové soutěži. Minulý rok nastupovala v kategorii U15,“ upozornil trenér Jaroslav Beránek.

BK Vyškov - KP Brno 68:61



Čtvrtiny: 14:21, 18:15, 16:14, 20:11. Body: Aneta Zahradníčková 17 (3 trojky, TH 1/0), Michaela Gregušová 12 (TH 3/2), Daniela Slouková 10 (TH 3/0), Eva Ščudlová 10 (2 trojky), Adéla Růžková 9 (TH 8/5), Iva Cichrová 6, Kristýna Maderová 4.

Start do zápasu se domácím hráčkám nevydařil. Děvčata nepozorností a nedůsledností v obraně umožnila soupeřkám vstřelit mnoho lehkých košů a sama při tom lehké střely či nájezdy do koše neproměňovala. Úvodní čtvrtinu domácí dívky prohrály 14:21 a do poloviny další čtvrtky pokračovaly v nevýrazném výkonu. Dokonce prohrávaly až o 13 bodů (16:29). Naštěstí se včas dokázaly zvednout, zlepšily obranu i útok a zahájily velký obrat skóre.

„Bodový výpadek kapitánky družstva, v prvním poločase 0 bodů, nahradily Míša Gregušová a Aneta Zahradníčková, obě daly osm bodů, a Adéla Růžková se sedmi body. Vyhranou čtvrtinou 18:15 jsme se dotáhli na poločasových 32:36,“ sdělil trenér.

I přes pokusy soupeřek o pressing a zdvojování vyškovské rozehrávky obrat pokračoval i po přestávce. Domácí děvčata si poradila s tlakem a několikrát vysunutou obranu Brňanek přehrála nahrávkami až do koše. Dokonce se dostala krátce i do vedení, čtvrtinu vyhrála 16:14 a přiblížila se soupeři na 48:50.

V prvních minutách závěrečné části Královopolanky zase bodově odskočily na 54:48, ale pak už dorežírovaly zápas domácí dorostenky. Od páté minuty šly do vedení a během tří minut šňůrou třinácti bodů v řadě si jasně řekly o vítězství. Poslední čtvrtinu ovládly 20:11.

„Pochvala patří všem hráčkám, za výborný týmový výkon, a že byly schopny poločasové bodové selhání naší kapitánky úspěšně nahradit. Také je potřeba pochválit Míšu Gregušovou, a to nejen za vynikající výkon v útoku, ale za ještě lepší práci v obraně, která nás udržela v prvním poločase se soupeřkami ve hře,“ kvitoval spokojený Beránek.

Druhé utkání s týmem Žabiny Brno bylo z důvodu karantény soupeřek odloženo. Na další zápasy v domácím prostředí družstvo zve všechny fanoušky basketbalu v sobotu 10. října, kdy se střetne BC Vysočina (Jihlava), a v neděli 11. října, kdy přivítá loňského finalistu a předpokládaného lídra soutěže BK Brandýs nad Labem.

„Minulý rok v nedohrané soutěži jsme byly na páté místě. Tento rok bychom rádi bojovali o umístění do třetího místa,“ naznačil odvážné plány týmu trenér Beránek.