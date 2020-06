O první běžecké závody na Vyškovsku po karanténě byl velký zájem. Absolutní pořadí výsledkové listiny evidovalo téměř stovku běžců. Start i cíl byl v Olšanech a čtrnáctikilometrová trasa byla nejen náročná, ale i vedená v krásném prostředí Drahanské vrchoviny. Celá po lesních silničkách bez automobilového provozu.

V hlavních kategoriích mužů a žen ji nejrychleji zvládli Brňané Martin Kučera a Jitka Fojtková, oba v nových traťových rekordech. Z domácích reprezentantů byly úspěšnější ženy. Pavla Závodná a Irena Pospíšilová se „seřadily“ za vítězkou.

Při současné formě bratrů Martina a Lukáše Kučerových bylo celkem jasné, že na trati nebudou mít soupeře. V závěru zrychlil Martin a o tři vteřiny překonal traťový rekord. Za bratrskou dvojicí o třetí místo bojovali Lukáš Soural a Pavel Dvořák. Před cílem pak v sebězích silnější Soural Dvořákovi utekl.

VÝSLEDKY



Muži: 1. Martin Kučera 48:56 min., 2. Lukáš Kučera (oba Eleven Run Team) 49:02, 3. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 49:30, 4. Pavel Dvořák (AC Prostějov) 49:35, … 13. Milan Adamec (Orel Vyškov) 56:38, 14. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 56:55.

Ženy: 1. Jitka Fojtková (Liga 100 Olomouc) 58:16, 2. Pavla Závodná 59:03, 3. Irena Pospíšilová (obě AK Drnovice) 59:21. 4. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 1:00:1:24.

Kompletní výsledky: www.akdrnovice.eu

„Přišel jsem se na závody proběhnout poprvé po osmi měsících. Vůbec jsem netušil, jak to bude vypadat. Navíc start tak brzdy ráno mi moc nevyhovuje, takže jsem se necítil ideálně. Ale to se rozběhá. Mám to tak při prvních závodech vždycky. Teď to už půjde jen a jen lépe,“ usmíval se v cíli čerstvý čtyřicátník Martin Kučera.

Zatímco mezi muži byly karty rozdány celkem jasně, Fojtková překvapila nejen vítězstvím, ale i traťovým rekordem. Dlouho se tři nejlepší běžkyně držely spolu a střídaly se ve vedení. Fojtková se pak svým soupeřkách mírně vzdálila v kopcích kolem Kalečníku a následně pak i Závodná Pospíšilové.

„Já mám takové tratě hrozně ráda. Navíc je tu krásná příroda, to mi sedí ještě víc. Proto se mi běželo parádně a měla jsem ze svého výkonu hodně dobrý pocit,“ přiznala emoce vítězná Fojtková.

„Snažila jsem se to nepřekopnout, ale přesto jsem pak v kopci ztuhla a už jsem se nerozběhla. Nevím, čím to bylo. Dokonce jsem dostávala i křeče do břicha a vůbec mi to nešlo,“ sdělila evidentně nespokojená Závodná.

Zcela jinak přijala „bronz“ zkušená Pospíšilová. „Pořád mně tahá stehenní sval, tak jsem se ani nesnažila jít nějak naplno, abych to neutrhla. Možná bych z kopce do cíle Pavlu dotáhla, ale nechtěla jsem riskovat, zase tak pomalu jsme neběžely a mohla bych ten sval dorazit. To by byla škoda, když už se po dlouhé době začíná zase závodit. Je dobře, že jsme se konečně mohly proběhnout a navíc v tak parádních podmínkách,“ chválila třetí závodnice v cíli.

V celém běžeckém startovním „pelotonu“ převažovala úleva, že se konečně zase začalo závodit. „Po tak dlouhé pauze bez závodění u nás panovala velká pohoda. I přes různé komplikace dané zákazy a nařízeními vlády, jsme to snad zvládli si pořadatelsky. A také splnili hlavní cíl, překonat tuto dobu s úsměvem a pobavit se kamarády na závodech, které nám už moc chyběly,“ komentoval trenér a pořadatel z AK Drnovice Zdeněk Smutný.