„Ještě v neděli to bylo náročné, bolelo to, ale přece život jde dál… Pro tento týden jsme klukům udělali speciální režim. To znamená, že to nebylo tolik klasické volejbalové rutiny, byla tam nějaká sauna, ve středu šli fandit Brňačkám v extralize. Prostě jiný režim, netradiční činnosti,“ zdůraznil trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Spolu se svým trenérským partnerem Jaroslavem Vlkem si ale samozřejmě detailní rozbor zejména toho čtvrtého utkání, které z vedení 2:0 prohráli 2:3, udělali.

I. liga mužů

Finále – 5. zápas:

VK Benátky nad Jizerou

– TJ Sokol Bučovice

Sobota 9. dubna, 18.00 hodin, městská sportovní hala, ul. 5. května. Stav série: 2:2.

„Ale ani po videu jsme tam neviděli nějakou zásadní chybu. Ani

v tom třetím setu, kdy jsme neproměnili mečbol. Prostě to byla koncovka, která pro nás teprve podruhé nedopadla dobře. Před tím jsme s nimi většinu koncovek vyhráli. Spíš jsme probírali, jestli nebyla nějaká možnost v tom čtvrtém setu třeba zasahovat do sestavy v nějakém velmi rychlém sledu. Nebo jestli jsme do ní neměli sáhnout víc. My jsme to udělali jen dvakrát, na náhře a v případě Pepy Mlčúcha. Takže možná tam mohlo dojít k razantnější změně, třeba celé šestky. Ale to už je takové kdyby, coby, a taky to nemuselo zafungovat,“ jen naznačil výsledky rozboru Čížek.

Herně na rozhodující bitvu tým spolu s Vlkem připravovali celý týden ve velké hale v Brně v Kounicově ulici. Netradiční byl i čtvrteční vložený trénink, protože v běžné soutěži byl pátek hracím dnem, před kterým mívali hráči volno. Pátý duel play-off se v Benátkách hraje v sobotu.

„Co je hlavní, tak to, že jsme si hned v pondělí řekli, že k tomu, co bylo, se nebudeme vracet. Prostě máme druhý mečbol. Páté, rozhodující utkání, které se nehraje každý den. A pořád je to finále, která mají svá specifika. Jak dopadla na nás, může ta tíha pro změnu dopadnou na domácí, takže uvidíme, co se podaří nebo nepodaří…“ výsledkově neplánuje šéf bučovických sokolů.

S kolegou Vlkem mohou sestavu vybrat z aktuálně kompletního kádru. Chybí v něm jen dlouhodobě zraněný smečař Ondřej Unzeitig.