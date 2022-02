I. liga

Čtvrtfinálová skupina:

Sokol Bučovice -

Slavia Hradec Králové 3:0

Sety: 25:16, 25:19, 25:23. Diváků: 180.

Sestava: A. Provazník, Kristian, Varous, Perry, Unzeitig, Mrázek, Kovařík (L) – Minda, Dítě. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1.Benátky n.J. 11 9 0 1 1 30:9 28

2.Dobřichovice 11 8 1 0 2 27:11 26

3.Hr. Králové 11 6 3 1 1 29:15 25

4.Bučovice 11 6 0 0 5 20:17 18

5.Č. Buděj. B 11 3 1 2 5 16:25 13

6.Tesla Brno 11 3 0 1 7 17:24 10

7.Plzeň 11 2 0 1 8 12:29 7

8.Vel.Meziříčí 11 11 1 1 0 9 9:30 5

12. kolo: Bučovice – Velké Meziříčí, sobota 5. února, 18.00 hodin, SH Školní ulice.

„Asi dal přednost rodině. My jsme toho využili. Věděli jsme, že recept k úspěchu vede přes tlak na soupeřovi nahrávače a libero. V prvních dvou setech jsme výborně přihrávali, ale hlavně jsme je tlačili servisem. Přestože tam mají kvalitního extraligového nahrávače Kubu Holčíka a na středu i neméně výborného někdejšího kapitána reprezentace Aleše Holubce, tak to prostě nestačilo a jednoznačně jsme dominovali,“ radoval se po zápase bučovický šéf.

Úvodní dva sety byly naprosto jasné a teprve až ve třetím jakoby si Hradečtí slávisté přece jen trochu zvykli na specifické podmínky bučovické haly a hrála se vyrovnaná partie. Do koncovky šli domácí s dvoubodovým náskokem (23:21 a 24:22). První mečbol neproměnili a kouč si vzal oddechový čas. Po něm hosté pokazili podání.

„Po dvou tak hladkých setech je jakési povolení v koncentraci skoro zákonité a soupeř už se taky vyrovnal s naším servisem i halou. Musím ocenit velmi kvalitní kolektivní výkon, ale s poukazem na dvě jména na nahrávce, dvacetiletého Ondřeje Unzeitiga a libera Michaela Kovaříka. Nejvíce bodujícím naším hráčem byl tradičně Marek Perry. Dvacet bodů je na tři sety dost,“ chválil Čížek.

Vítězstvím před nejlepší návštěvou sezony jeho svěřenci zároveň odrazili rýsující se atak béčka Českých Budějovic na jejich čtvrté místo. Jihočeši prohráli v Dobřichovicích 0:3. Potvrdit semifinálovou jistotu sokoli chtějí už dnes večer v malém derby s Velkým Meziříčím. V Bučovicích se bude hrát od 18.00 hodin.

„Meziříčí prohrálo v Brně s Teslou 0:3. Nevíme s čím přijde, protože také avizovali nějaké karantény. Nám by v podstatě mělo stačit uhrát dva sety a měli bychom mít první čtyřku jistou. Tedy bod by nám měl zaručit postup do semifinále, čímž bychom udrželi laťku, kterou máme nastavenou tak vysoko po celé čtyři roky, co hrajeme druhou nejvyšší soutěž. Ale raději samozřejmě beru vítězství,“ upozornil šéf volejbalových Bučovic.

Spolu se svým trenérským kolegou Jaroslavem Vlkem budou oproti Hradci postrádat „hosty“ z Beskyd Adama Provazníka a Tomáše Kristiana, kteří pojedou s áčkem hrát extraligu do Liberce. Naopak po návratu fotbalistů Zbrojovky ze soustředění už bude k dispozici Josef Mlčúch (terapeut týmu, pozn. red.) a po karanténě se zapojí blokař Michal Přikryl a na nahrávku ke Kristiánu Červinkovi David Masař.

„Takže v podstatě budeme kompletní, v karanténě už zůstává jen David Neubauer,“ poznamenal Čížek.