Na běhu se svatým Mikulášem ve Vyškově první ve své kategorii nad padesát let i Jiří Bubeník, ale tomu chyběla konkurence. Mezi čtyřicátníky se na nejnižší stupek „bedny“ dostal Petr Halas.

Přáslavická devítka je zařazená do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Několik drnovických běžců tam sahá po medailových umístěních, takže každý bodík je důležitý. Ty si připsali Martin Skřivánek, Lukáš Koudelka, Simona Grulichová a Marie Hynštová.

„Lukáš Koudelka se od startu držel pohromadě s Martinem Skřivánkem a ze všech sil se snažil mu pomáhat. Povedlo se to a navíc doběhl celkově osmý a v kategorii pak šestý. Martin Skřivánek bojoval jako lev o třetí místo mezi čtyřicátníky, a také díky pomoci Lukáše se mu to nakonec podařilo. Celkově doběhl devátý. Simona Grulichová i přes nepříjemné problémy s ostruhou dokázala vybojovat druhé místo ve své kategorii, kterou mimochodem vyhrála i celková vítězka závodu Petra Kamínková. Marie Hynštová měla tentokrát v kategorii nad 50 let, kam už pár roků nepatří výbornou konkurenci, a tak se musela tentokrát spokojit jen s druhým místem. Ale po slušném výkonu,“ chválil své svěřence trenér Zdeněk Smutný.

Svatý Mikuláš ve Vyškově dekoroval Lenku Hrabovskou a Michala Šmídu

V Přerově se běžci sešli na tradičním závodě 17. listopadu. Pořadatelé prodloužili trasu na téměř dvanáct kilometrů a vedla opět po polních cestách a vesnicích v okolí Přerova se startem a cílem na zdejším atletickém stadionu.

„Anežka Langhammerová tak dlouhý závod ještě neběžela, tak začala s respektem. Tím pádem jí pak pár vteřin chybělo na celkové třetí místo. Ovšem za elitními běžkyněmi, jako jsou Petra Kamínková, Petra Vašinová a Jitka Špičáková. Takže čtvrté místo celkově mezi ženami a třetí v kategorii je skvělý výsledek. Marie Hynštová pak v poklidu uhlídala první místo ve své kategorii nejstarších žen,“ dodal Smutný.

V sobotu se Drnovičtí sejdou na klubovém závodě v Rakoveckém údolí.