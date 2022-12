Vánoční běh Elektrokov Znojmo se počítá do Znojemského běžeckého poháru a Lukáš Soural si připsal body za druhé místo a kategorii čtyřicátníků jednoznačně vyhrál. Štěpánský běh v Syrovicích zase patří do Brněnského běžeckého poháru. Soural tam nestačil jen na Jiřího Petra, doběhl druhý celkově i v kategorii.

Do třetice už do mu to zacinkalo zlatě. Hraběnčino běhání v Petrovicích už také patří k legendárním závodům, běžel se již 27. ročník. Dva předchozí starty nebyly na Souralovi vůbec vidět. Běžel si svůj závod, s přehledem si poradil se všemi soupeři a ve velmi dobrém čase v pohodě zvítězil. Petrovice jsou tradiční štací drnovických závodníků a Souralův výkon podpořili i někteří jeho kolegové.

„Lukáš Koudelka při svém posledním startu mezi nejmladšími muži, protože již na Silvestra běží mezi čtyřicátníky, se s touto kategorií po výborném výkonu rozloučil čtvrtým místem. Martin Skřivánek také předvedl parádní výkon. Vyneslo mu to třetí místo mezi čtyřicátníky. Anička Halasová je formě. Letěla jako vítr a obsadila druhé místo v juniorkách. Marie Hynštová po nemoci doběhla mezi ženami nad padesát let třetí,“ komentoval některé další výkony klubový předseda a trenér Zdeněk Smutný.

Dospělí tak navázali na „předzápasy“ žáků. Své kategorie vyhráli Matěj Anežka Halasovi.

Jedním z nejslavnějších závodů na Moravě je Štěpánský běh v Kyjově. Letos zapsal už 60. ročník. Z Drnovických si nejlépe vedli Pavla Závodná, která zvítězila absolutně mezi ženami, a vítězná juniorka Anežka Halasová.

DO HOŠTIC

Na úspěšné výsledky chtějí drnovičtí běžci navázat v posledním závodě roku, který sami pořádají. V sobotu na Silvestrovském běhu v Hošticích, kterým už odstartuje Vyškovská běžecká tour 2023. Na sedmikilometrovou trať z Hoštic po cyklostezce směrem na Ivanovice na Hané závodníci vyběhnou v 11 hodin dopoledne.

„Závod se poběží jako test, které jsme pořádali v době covidu. Vyběhneme zaráz, ale každý si změří čas sám a ten se pak zapíše do výsledkové listiny. My potom vyhotovíme pořadí a započítáme první body do Vyškovské běžecké tour 2023,“ upřesnil Smutný.