Lenka Hrabovská se zapsala mezi legendy závodu. S přehledem vyrazila již po startu dopředu a v podstatě si jen hlídala první místo absolutně mezi všemi ženami. I Lukáš Koudelka je už na začátku roku ve skvělé formě. V „našlapaném“ závodě porazil i Petra Kučeru a nakonec doběhl celkově šestý. V kategorii to bylo ještě o stupínek lepší.

„Marie Hynštová v 65 letech, které letos oslaví, prohání mnohem mladší soupeřky. Bohužel o čtyři vteřiny prohrála souboj o první místo v kategorii nad padesát let s o čtrnáct let mladší soupeřkou. Ale příště to může být naopak,“ chválil předseda a trenér AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Běžecká rodina Halasova vyrazila do Moutnic.

„Matěj na trati 200 metrů doháněl v davu sedmnácti závodníků zaspaný start, ale dokázal si neskutečným závěrečným finišem dosprintovat pro stříbro. Stejnou trať absolvoval i Vojta Halas. Anežka Halasová nejprve také na dvěstametrové trati vybojovala šesté místo a pak si ještě zaběhla s dorostenkami 1000 metrů. Tady k překvapení všech jednu vteřinu za vítězkou brala taky stříbro. Anička Halasová vyhrála juniorky. Patnáct set metrů zvládla za 6:11 minuty. Petr Halas si v závodě mužů střihl dva kilometry. Pro něho tedy hodně rychlá a krátká trať. Přesto vybojoval čtvrté místo,“ ocenil Smutný.