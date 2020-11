V Jeseníkách se běžel Rabštejnský kocour z Lipiny na Velký Rabštejn, v Ostravě Starobělské Lurdy a v Olomouci ve Smetanových sadech náhradní závod za neuspořádaný běh Náměšť – Střížov – Náměšť. Tam vyrazila i reprezentantka AK Drnovice Anežka Langhamerová.

Uskutečnit se samozřejmě mohly jen při dodržení všech vládních nařízení a startovalo se intervalově. V Olomouci to bylo ve dvojicích a s pětiminutovým odstupem. Langhamerová potvrdila dobrou pověst drnovických vytrvaleckých běžců a mezi ženami byla s přehledem nejrychlejší. Trasu necelých deset kilometrů zaběhla za zaběhla za 44:09 minuty.

„Anežka celou trasu běžela vlastně sama, protože při pětiminutovém intervalu své spolustartující utekla a na trati se nikde s nikým nepotkala. Samozřejmě je poměrně náročné takhle závodit bez zázemí i záchodů, ale to se nedá nic dělat, to přináší současná doba. Závody pořádá Karel Pikal a já mu fandím, protože při všech těch omezeních to vůbec není jednoduché,“ chválil trenér drnovických běžců Zdeněk Smutný.

V mužské kategorii vyhrál Pavel Dvořák z Biatlonu Prostějov.

V sobotu se v olomouckých Smetanových sadech poběží další závod, tentokrát náhradní za Podzimní běh Červenkou. V plánu jsou dva okruhy v délce necelých pět kilometrů.