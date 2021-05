Závod se tentokrát přesunul na trochu vzdálenější místo od tradičních tratí v okolí Drnovic a Lulče. V Adamově čekala závodníky trasa překrásným údolím řeky Svitavy. Podobně jako minulý týden ve Sloupu byla převážně rovinatá. Čtyři kilometry vedly po cyklostezce od náměstí v Adamově až na obrátku u závory před hlavní silnicí na Blansko a pak zase zpátky. I tam musela být dodržena všechna vládní nařízení omezující kontakty účastníků společných akcí. Snad letos naposledy…

Běh údolím Svitavy (Adamov, 8 km) - 6. závod Jarního koronavirového poháru AK Drnovice.

Muži: 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 26:49, 2. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 26:54, 3. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 28:22, 4. Zdeněk Hochman (Orel Blučina) 28:35, 5. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 29:10, 6. Lukáš Grézl (Vyškov) 29:13, 7. Petr Beneš (Blansko) 30:00.

JKP po 6. závodě: 1. Zdeněk Hochman 563 bodů, 2. Lukáš Koudelka 548, 3. Petr Halas 521, 4. Zdeněk Smutný (oba AK Drnovice) 506, 5. Josef Kunc (Orel Vyškov) 492, 6. Martin Skřivánek (AK Drnovice) 446, 7. Pavel Dvořák 400 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová 32:52, 2. Lenka Hrabovská 33:36, 3. Silvie Divišová 35:46, 4. Anna Halasová 38:19, 5. Marie Hynštová (vš. AK Drnovice) 38:45, 6. Jitka Dvořáková 38:48, 7. Eva Dvořáková (obě Atletika Alojzov) 42:30.

JKP po 6. závodě: 1. Marie Hynštová 555, 2. Anežka Langhammerová 496, 3. Lenka Hrabovská 488, 4. Eva Dvořáková 360, 5. Anna Halasová 277, 6. Světlana Petříková (AK Drnovice) 273, 7. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 96 atd.

Jestliže předchozí závody nabídly zajímavé koncovky nejrychlejších závodníků, pak v Adamově zejména mužskou šéf závodu a předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný nazval tvrdým bojem. Čtyřnásobný vítěz v jarním seriálu Dvořák totiž dostal zřejmě nejzdatnějšího soupeře. Domácího Tomáše Steinera, který pro dráhu obléká dres Univerzity Brno. V ženách to byla další repríza souboje výborných drnovických běžkyň Anežky Langhammerové s Lenkou Hrabovskou.

„V podání těch nejlepších to byl opravdu fofr. Pavel je na tom aktuálně velice skvěle. Tomáše nakonec porazil, ale ani ten nebyl zklamaný. Na první start po dlouhé době to bylo hodně dobré. Anežka Langhammerová běžela zpočátku s Petrem Halasem a Lenkou Hrabovskou, ale i tentokrát jim na trati utekla a se slušným náskokem vyhrála. Lítá jí to. Ovšem i Lenka běžela skvěle. Obě naše elitní ženy jsou na tom fakt hodně dobře,“ ocenil výkony Smutný.

Třetí místa poměrně v poklidu obsadili Lukáš Soural z Univerzity Brno a při svém premiérové startu domácí Silvie Divišová. „Zaběhla velmi slušný čas. Je vidět, že se přes zimu fakt neflákala. A musím zmínit Aničku Halasovou. Je neskutečné, jak se po zranění rychle posouvá nahoru,“ chválil trenér drnovických běžců.

Měřené testy s puncem závodů pořádá AK Drnovice už od listopadu a hodlá v nich pokračovat, dokud se situace nevrátí do normálních kolejí a rytmu klasických a tradičních závodů.

„Má to obrovský efekt a budeme v tom pokračovat dál. I v Adamově to bylo krásné a hlavně velmi kvalitní proběhnutí a pro většinu běžců v trochu méně známé krajině. I tohle zvýší motivaci do tréninku, a také napomůže zlepšit výkonnost, protože přece jen bez závodů to není ono. A tyhle naše testy nás pořád posouvají dál,“ zdůraznil Smutný.