Je jasné proč na rok 2020 nebudete vzpomínat v dobrém, ale co hlavně vám vzal?

Letos jsem se chystal hlavně na mistrovství republiky v maratonu. Ten mně třikrát odložili a pak zrušili úplně. Původní termín byl květen, pak říjen a listopad. Takže můj vrchol neproběhl.

Ale na dalších českých šampionátech v běhu na 10 000 metrů a v půlmaratonu jste si přece nevedl špatně.

V obou jsem skončil čtvrtý, což je takové divné umístění… Maraton měl být takový ten můj TOP závod tohoto roku.

Vyškovský Mikulášský běh

Výsledky hlavního kategorie mužů (4,8 km):

1. Jan Kohut (Fénix sport Blansko) 15:25 min., 2. Marek Kalous (AHA Vyškov) 15:38, 3. Michal Šeděnka (Fénix sport Blansko) 16:27, 4. Pavel Dvořák (AK Prostějov) 16:30, 5. Jiří Němeček (AHA Vyškov) 17:02, 6. Stanislav Široký (AK Blansko Dvorská) 17:55 atd.

Takže vítězství ve Vyškově asi těžko může nahradit ztracené ambice…

Ale my jsme si do Vyškova žádné velké cíle nedávali. Vyjeli jsme sem s tréninkovou skupinou, kterou vedu. Vyškov je kousek od Blanska, takže jsme tu prostě museli být, protože teď prakticky dva měsíce nebyly žádné závody. Vyhrát jsem sice chtěl, ale podstatnější bylo si prostě jen zaběhat, zazávodit si. První místo je samozřejmě příjemné, ale celkově to byly fajn závody za suprového počasí. Byli jsme i na stupních vítězů. Takže celkově je to velká spokojenost.

I s výkonem? K překování vlastního traťového rekordu vám přece chybělo čtrnáct vteřin.

Ale že držím rekord, to jsem vůbec nevěděl. (úsměv) Závod to nebyl nějak těžký. I když mně Marek Kalous přinutil běžet svižně, byl to pro mě spíše takový kvalitní rychlý trénink. Nemusel jsem jít úplně nadoraz.

Jak jste prožíval ta období, kdy platila vládní omezení a zákazy sportování?

Samozřejmě blbě, protože nevíte, na co se máte připravit, kdy budou nějaké závody a jestli vůbec budou. Jak jsem řekl, můj vrchol sezony se nekonal. Takže to bylo náročné i na psychiku. Přípravu jsem dělal tak nějak všeobecně, na nic konkrétního jsem ji nezaměřoval. Snad se to příští rok vrátí do normálu.

Co tedy bude vašimi prioritami ve snad už klasické sezoně 2021?

Tou největší zůstává maraton. V termínovce je zase v květnu v Praze. Snad to už bude pravda.