Maximální konkurenci na šampionátu v Jablonci nejlépe dokumentuje účast 436 atletů z 85 klubů. Vyškované se představili na středních běžeckých tratích a steeplu žen. Nejlépe si vedl Marek Kalous, který se v běhu na 1500 metrů stal vicemistrem republiky. Stříbrnou medaili získal za čas 3:56,74 minuty.

„Do Jablonce jsem si jel pro medaili, což se povedlo. Závod se běžel na finiš, jako téměř obvykle na mistrovství republiky. V závěru jsem si, bohužel, nechal utéct vítězného Kotyzu, což mne mrzí. Jinak jsem rád, že poslední dva závody na konci sezony se povedly, protože průběh sezony vůbec nebyl podle mých představ,“ radoval se z medaile Marek Kalous.

„Dorostenecký mistr republiky na 800 metrů v posledních dvou letech zaznamenal výkonnostní pokrok i na ryze mílařské trati, tedy 1500 metrů. Po nevydařeném šampionátu dospělých v Plzni chtěl potvrdit své kvality a plně se mu to podařilo. Stříbrná medaile mu sluší a je výbornou tečkou za pro něj složitou sezonou na dráze,“ chválil svého svěřence trenér Jiří Hajzler.

Do elitní desítky se vešly i obě ženy. Tereza Mazlová doběhla sedmá na 3000 metrů překážek (12:19,44 ) a Sabina Fiantová výborným osobním rekordem (2:17,64) desátá na osmistovce.

„Terka v dost dlouhé šňůře velkých závodů hledala jarní formu. Steeplechase jí však sedí a je to vyloženě její trať. Sedmé místo má svoji velkou hodnotu a mělo by být především povzbuzením do další tréninkové dřiny. Sabině ani výborný osobní rekord a osmý čas nestačil na finálovou účast. Doplatila na postupový klíč, kdy postupovaly první dvě atletky z každého ze tří rozběhů a dvě s nejrychlejšími časy. Sabina byla v rozběhu čtvrtá. Škoda, nicméně tečka za sezonou na dráze byla v konkurenci nejlepších českých soupeřek výborná,“ doplnil Hajzler hodnocení vystoupení vyškovského tria.

Tyčkaři oporou týmu

V mezistátním utkání juniorských reprezentací Polsko – Česko v polské Karpaczi v českém týmu skvěle reprezentoval Sebastian Hajzler. Ten oblékl dres národního družstva teprve podruhé, ale pro tým bodoval skvělým druhým místem ve skoku o tyči. Překonal laťku ve výšce 4,85 metru.

„Mezistátní utkání hodnotím velmi kladně. Mně osobně se podařilo výrazně posunout hranici osobního rekordu a navíc jsem obsadil skvělé druhé místo v mezinárodní konkurenci. To se vždy počítá. Podařilo se mi také potvrdit vítězství z nedávného mistrovství republiky v Ostravě. Pořadatelé v Polsku dokázali připravit opravdu skvělé závodní podmínky a jsem vděčný i českým vedoucím, kteří se i v této situaci nebáli a tohle utkání se uskutečnilo," upozornil Sebastian Hajzler.

„Je to velkým mezník v jeho kariéře. Tyčkařská soutěž byla mimořádně dramatická a kvalitní. Nejenže padaly osobní rekordy, ale i pořadí se skok od skoku měnilo. Sebastian dvakrát dokázal zvládnout kritické momenty třetích pokusů. Ve finále, když už byli v soutěži jen dva skokani, si nejprve zlepšil na osobní rekord na 4,75 metru a následně zdolal i 4,85. Následných 4,90 již přeskočil jen jeho polský soupeř. Čeští tyčkaři však celkově dokázali své polské soupeře na body porazit, což je velkým úspěchem,“ ocenil trenér Jiří Hajzler i coby otec Sebastiana.

Za obě země nastoupili vždy tři atleti v disciplíně, na základě nominačního klíče své národní atletické federace. Mladí Poláci zvítězili 465 ku 329 bodům.

„U nás byl nominační klíč umístění na mistrovství republiky juniorů v Ostravě. Tedy, kdo byl na stupních vítězů měl současně i nominační list k mezistátnímu utkání,“ upřesnil Hajzler st.