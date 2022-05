„Ovšem až neskutečně běžel i Milan Marek. Startuje v kategorii nad šedesát let a tam samozřejmě vyhrál, Ale pro porovnání jeho výkonu tu mám přehled, jak by dopadl v mladších kategoriích. Do čtyřiceti let by skončil třetí a nad čtyřicet let druhý. Celkově doběhl desátý. Výbornou formu prokázala i Marie Hynštová. Mezi ženami nad padesát let bezpečně zvítězila a celkově skončila v ženském startovním poli šestá,“ chválil své svěřence trenér drnovických běžců Zdeněk Smutný.

Po sérii druhých a třetích míst se Lukáš Koudelka konečně dočkal i sladkého vítězství, když s přehledem absolutně vyhrál Běh za sklínkou medu z Kanicích. Trasu necelých patnáct kilometrů zdolal za 1:02:48 hod.

Na stupně vítězů vystoupil drnovičtí reprezentanti i v dalších závodech. Na tradičním závodě Boskovické běhy obsadila Pavla Závodná mezi ženami absolutně třetí místo. Anežka Langhammerová (obě AK Drnovice) byla se svým tréninkovým partnerem druhá ve smíšené štafetě.

V Brně-Obřanech se Anežka Langhammerová se podílela na organizací Veterinární štafety a při tom si stihla i zazávodit. Se svým družstvem, jehož členkou byla i Anna Halasová, obsadila třetí místo.