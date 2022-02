Myslím, že zatím jsem byl nejlépe druhý, ale to už je nějaký ten rok zpátky. Výkonnostní výsledek to není. Ten je ohodnocený medailí na krku, zápisem do tabulek. Ankety jsou jakýsi souhrn, součet sportovních výsledků na celý rok. Ale určitě jsou součástí sportu. Patří k němu a když vás vyhodnotí, je to samozřejmě velice příjemné. A nenadřete se na to tak, jako třeba na třech kilometrech. (úsměv) Prostě je to taková příjemná tečka za rokem. A svoji hodnotu určitě má.

Výborných výkonů a dobrých výsledků jste měl loni hodně. Které sám považujete za nejcennější?

Určitě největší váhu má třetí místo z republiky dospělých v hale v Ostravě. Dokonce to tam mohlo být ještě lepší. Asi kdybych začal dřív finišovat, tak to mohlo být i druhé místo. Ale bronzová placka prakticky v domácí první lize, to už je hodně ceněné. Venku byla dobrá ta republika dospělých. Tam hlavně výkonem. Těch 3:48 to byl můj první čas pod 3:50. A ten čas to páté místo ještě víc zhodnocuje. A na roveň těch dvou výsledků já řadím i třetí místo na republice do 22 let. I když tam jsem měl trochu větší ambice. Jenže forma se ke konci roku moc nesešla…

MAREK KALOUS

Nar.: 2000

atletika – AK AHA Vyškov

Trenéři: Luboš Stloukal, Jiří Hajzler

Z výsledků roku2021:

-3. místo na mistrovství ČR mužů v hale v běhu na 1500 m

-3. místo na MČR do 22 let na 1500 m

-5. místo na MČR mužů na 1500 m

-11. místo na MČR v krosu mužů – mílařů

-1. místo na atletickém mítinku v Rakousku na 1000 m

-2. místo v halové lize ČR mužů na 1500 m

-1. místo na mistrovství Moravy a Slezska na 1500 a 3000 m

O vaše služby nyní stojí slavná Dukla Praha. V jaké fázi jsou jednání o vašem přestupu?

Patřím do věkové kategorie do 22 let, takže jsem v centru mládeže Dukly. Přestupy se teď v halovém období spíš jen domlouvají, připravují na léto. Zatím tedy není nic jistého. Jsou tu závodníci, kteří závodí za svůj klub a hostují v Dukle. Spíš tedy zatím jde jen o extraligu družstev. Všechno se bude řešit až v létě. Dres Dukly, to je samozřejmě značka nejvyšší kvality, ale já budu spokojený, i když budu dobře reprezentovat Vyškov.

Ve vrcholové atletice už se klade důraz na specializaci na jednu disciplínu. U vás to tedy asi bude 1500 metrů.

Já už vlastně jsem specialistou dlouho, na střední tratě. Nejde běhat jen patnáctistovku, musíte chodit i osmistovku a budu běhat i delší tratě, tedy tři a pět kilometrů. Protože je to taky součást tréninků a takového celkového rozvoje. Ale ano, pravda je, že mně patnáctistovka vyhovuje nejvíc.

O víkendu budete v Ostravě na této trati obhajovat loňský bronz. Jak vidíte své šance?

V můj prospěch by mělo hrát místo. Ostravská hala je určitě dobrá a u nás bezkonkurenčně nejlepší a je jediná takhle specializovaná na atletiku. Závodí se mně tam dobře a mám odtud hodně dobrých výsledků. Celkově se v Ostravě cítím výborně a i na venkovních závodech mám zaběhnutých pár parádních časů. Otázkou ovšem je, a to se naplánovat nedá a uvidí se až v samotném závodě, jak se na mě podepsala ta změna prostředí a prakticky i způsobu přípravy. Samozřejmě jako vždy budu chtít co nejlepší výsledek, ale konkretně nic plánovat ani nemůžu.

Naznačujete, že to souvisí s přechodem do Dukly?

Ano. Tělo na ty změny, na tu zátěž nějak reaguje a v poslední době tam byla i menší nemoc. Teď se do toho snažím nějak dostávat zpátky a nemůžu říct, že by forma byla stoprocentní. Takže to může být hodně dobré, ale taky nic nemusí vyjít. Ale závod není jen o formě, někdy je hratelný, i když člověk tu formu nemá. V hlavě je to pořád stejné, roli hraje taktika, a hlavně závody na této úrovni jsou nevyzpytatelné. Určitě bude hodně silná konkurence. Uvidíme, jak to tedy bude, ale chtěl bych samozřejmě útočit na to třetí místo…

Jaké máte dlouhodobé plány? Třeba ve vývoji osobního rekordu na těch 1500 metrů.

Už jsem naznačil, že je to moje taková ta TOP disciplína a člověk určitě má nějaké vize. Teď mám osobák 3:48,70 ze Zlína. To už je dost kvalitní čas, který se v Česku neběhá každou neděli nebo moc často. S tímto časem je člověk schopen a nucen dohlídnout dál, na nějaké další hranice. Teď se tedy chci soustředit na 3:45. Postupně to stahovat, ale jak jsem řekl, to už není žádná sranda. Pod 3:50 už to je čím dál rychlejší. Takže trénujeme na to a snad to brzo padne.

V souvislosti s vítězstvím v anketě asi bude dobré zmínit, kteří trenéři jsou pod vaší kariérou podepsáni nejtučnějším písmem.

Těch bude určitě víc. Vlastně každý, kdo mě vedl je pod tím podepsaný. Hrával jsem fotbal, tak tam určitě nějaký základ je i z fotbalu. V atletice mě nejdéle připravoval Jirka Hajzler a teď necelý rok jsem byl u Luboše Stloukala. Jirka mě vypiplal a Luba to, jak se říká, vybrousil. Teď v Praze jsem u Pavla Červinky. A když už taková otázka padla, pak určitě musím a chci všem, kdo mě učili, podporovali a podporují poděkovat. Trenérům, fanouškům sponzorům, a taky těm, co do ankety pro mě poslali hlasy. (úsměv)