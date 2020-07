Pořadatelé z AK Drnovice závod pečlivě připravili a odměnou jim byla první místa jejich reprezentantů v obou hlavních kategoriích.

Náročná, ale i nádherná trasa závodu vede po asfaltových lesních cestičkách v hlubokých lesích Drahanské vrchoviny až ke známé turistické křižovatce Tři javory. „Trať je skutečně těžká, protože je nutné nejdříve zdolat převýšení 250 metrů, což není až tak tragické, jako potom návrat do cíle po stejné cestě z kopce dolů. A po silnici je to opravdu pořádný fofr,“ zdůraznil předseda AK Drnovice a trenér Zdeněk Smutný.

Nemojská devítka



Muži: 1. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 32:29 min., 2. Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 32:53, 3. Jakub Sklenář (VK Olomouc) 33:46, 4. Ladislav Suk (Univerzita Brno) 33:56, 5. Tomáš Bohuslav (AK Drnovice) 34:18 atd.



Ženy: 1. Pavla Závodná (AK Drnovice) 38:25, 2. Lenka Jančaříková (AAC Brno) 39:49, 3. Ilona Vaculíková (AK Hustopeče) 42:54, 4. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 43:20, 5. Jana Václavková (Liga 100 Olomouc) 44:27 atd.

Kompletní výsledky: www.akdrnovice.eu

V závodě mužů domácí Tomáš Steiner potvrdil, že mu podobné profily sedí. Nahoru spíš jen kontroloval pozici, až pak dolů využil svou nejsilnější zbraň, dokonalá technika běhu mu umožňuje z kopce doslova letět. Druhý Tomáš Blaha se Steinera držel až do sedmého kilometru, ale pak už na jeho sešup rezignoval. Cenné je páté místo domácího juniora Tomáše Bohuslava.

„Já se nahoru spíš kochal a prohlížel si přírodu. Až dolů jsem si kluky postupně dotáhl a pak jen držel krok, abych nemusel moc finišovat. Ono to dolů přece jen bolí a mně to teď běhá dobře, tak jsem si nechtěl nějak ublížit,“ usmíval se Steiner v cíli.

Ještě suverénněji si počínala jeho oddílová kolegyně Pavla Závodná. Přestože tuto trasu absolvovala poprvé, dokázala si perfektně připravit taktiku, takže mezi ženami prakticky soupeřku neměla. Proto si držela tempo s muži. Už do kopce získala náskok, který pak dolů ještě navýšila. Čtvrtá doběhla další drnovická závodnice Lenka Hrabovská.

„Neznala jsem trať, tak jsem do kopce běžela s rozumem, abych to nepřekopla. Dolů mně to zase až tak nejde, proto jsem trochu víc trpěla, ale šlo to. Nebylo totiž nutné jít naplno,“ přiznala vítězka při dekorování nejlepších.

Nemojská devítka je zároveň Memoriálem Ing. Miloslava Gábra a závod je také věnován památce Karla, Jiřiny a Zdeňka Smutných. Na pořádání se tradičně podílejí OÚ Nemojany a Luleč a zdejší Sokol. „Účast sice byla lepší než loni, ale pořád jsou počty závodníků pro nás trochu zklamání. Podle mě a řady běžců pořádáme jedny z nejlepších závodů v republice,“ poznamenal Smutný.