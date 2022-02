Olomoucký Běh Michalským výpadem, který vede z atletického stadionu směrem do Bezručových sadů, nemají Drnovičtí příliš v lásce. Steiner to možná vzal jako výzvu a v hlavní kategorii mužů nedal soupeřům šanci. Pro solidní absolutní pátou příčku si doběhl Lukáš Koudelka.

„Tomáš přijel, viděl a zvítězil. Přesně tak by se dal popsat jeho fantastický výkon na trati. Nikdo ze soupeřů mu nemohl konkurovat a s přehledem si doběhl bez velkého vypětí pro vítězství. Lukáš také běžel skvěle. V ostrém tempu se držel pořád celkově na čtvrté a páté pozici. Když to už vypadalo, že to vyjde, tak ho jeho soupeř, se kterým běžel celou trať, ve finiši na stadionu přespurtoval,“ chválil své svěřence trenér Zdeněk Smutný.

Poměrně dost početně obsazený mítink absolvovali i drnovičtí veteráni Marie Hynštová (2. místo k kategorii) a Jiří Bubeník (8. místo v kategorii)

Do Moravských Budějovic na Maratón Jana Buly vyrazila běžecká rodina Halasova. Nejlépe si vedla juniorka Anna, která svoji kategorii vyhrála. Matěj Halas obsadil čtvrtá místa v závodech mladších i starších žáků. Anežka v kategorii starších přípravek doběhla ve sprintu na 200 metrů pátá. Petr Halas byl absolutně mezi muži sedmý.