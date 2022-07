Kolem nemojanského rybníka se běželo již potřetí a závod byl sedmým dílem seriálu Vyškovská běžecká tour. Do ní Soural už moc zasáhnout nemohl, ale suverénním vítězstvím zaknihoval nový traťový rekord. A navíc to vypadalo, že ještě šetří síly na odpolední start v Plaveckém Mikuláši, kde mu o body do Slovenského běžeckého poháru rozhodně šlo. „Máme teď v klubu pořádného divocha,“ komentoval výkon vítěze trenér a předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.