Akce, která každoročně zakončuje běžeckou sezonu na Vyškovsku, zaznamenala již svůj patnáctý ročník. K opět výborné sportovní atmosféře přispěla četa rozverných čertů a tradičně nadílka od Mikuláše a anděla. „Na startovním roštu jednotlivých kategorií se sešli jak zkušení atleti, tak i závodníci, pro které je běh pouhým prostředkem pro údržbu své kondice. Silná konkurence, zejména výpravy větších atletických bašt, dokonale prověřily síly domácích atletů. Celkově velice úspěšní byli běžci z Blanska, Moravské Slavie Brno a tradičně se neztratili ani Slavkovští,“ poznamenal ředitel mítinku Jiří Hajzler.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků dostali medaile i nejlepší závodníci běžeckého seriálu pro děti a mládež vyškovského okresu Dlouhá míle 2019.

Vyškovský Milulášský běh - Memoriál Milana Dvořáka

- Muži A (4,8 km): 1. Jakub Bárek (AHA Vyškov) 16:09 min., 2. Petr Buček (nereg.) 17:11, 3. Milan Adamec (Orel Vyško) 18:05, 4. Vít Kotolan (nereg.) 18:27, 5. Filip Zeman (Moravská Slavia Brno) 18:37, 6. Petr Vintera (AHA Vyškov) 19:08 atd.

- Ženy A (4,8 km): 1. Irena Pospíšilová 19:01 min., 2. Lenka Hrabovská 20:18, 3. Adéla Esenylová (všechny nereg.) 20:37, 4. Tereza Mazlová 20:46, 5. Martina Kolářová (obě AHA Vyškov) 23:14, 6. Barbora Uhříková (Židlochovice) 24:20 atd.

- Vítězové dalších kategorií:

Ženy B (4,8): 1. Hana Jeřábková (nereg.) 21:24. Muži B (4, 8 km): 1. Roman Baláž (nereg.) 19:15. Dorostenky a juniorky (2,7 km): 1. Tereza Mazlová (AHA Vyškov) 10:12. Dorostenci a junioři (2,7 km): 1. Sebastian Hajzler (AHA Vyškov) 9:34. Žákyně (1,8 km): 1. Monika Železníková (Slovácká Slavia Uh. Hradiště) 6:38. Žáci (2,7 km): 1. Tomáš Komárek (nereg.) 9:03. Mladší žákyně (0,9 km): 1. Dominika Bezdíčková (ASK Blansko) 2:58. Mladší žáci (1,8 km): 1. Michal Derka (AHA Vyškov) 6:23. Přípravka dívky (0,4 km): 1. Daniela Bezdíčková (ASK Blansko), 1:16. Přípravka chlapci (0,4 km): 1. Viktor Vintera (AHA Vyškov) 1:17. Nejmladší žákyně (0,9 km): 1. Daniela Bezdíčková (ASK Blansko), 1:16. Nejmladší žáci (0,9 km): 1. Jan Slavík (Moravská Slavia Brno) 3:04. Benjamínci - dívky (0,3 km): 1. Adéla Sedláková (AHA Vyškov) 0:58. Benjamínci – chlapci (0,3 km): 1. Kryštof Slezák (Atletika Slavkov u Brna) 1:01. Zlatíčka - dívky (0,2 km): 1. Šarlota Krčmářová (nereg.) 0:47. Zlatíčka – chlapci (0,2 km): 1. Jiří Luska (Orel Vyškov) 0:43.

Dlouhá míle 2019

Nejmladší žáci: 1. Aleš Kříž. Mladší žáci: Michal Derka. Starší žáci: Jindřich Osolsobě. Dorostenci: Jakub Derka. Junioři: Sebastian Hajzler (všichni AHA Vyškov). Nejmladší žákyně: 1. Monika Trojancová. Mladší žákyně: 1. Stela Tomanová (obě Orel Vyškov). Starší žákyně: 1. Tereza Račanská. Dorostenky: 1. Sabina Fiantová. Juniorky: 1. Denisa Gottwaldová (vš. AHA Vyškov).