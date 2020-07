Na třicátém ročníku čekala běžecké vytrvalce ve Vyškově zcela nová trať, jiné místo startu, a také zázemí sportovní akce bylo na orelském stadionku a ne na hlavním stadionu Za parkem jako v předchozích mnoha letech. Pořadatelství se ujala Jednota Orel Vyškov za spolupráce vyškovské Ligy rekreačních sportů.

Běh kolem Vyškova

– Vyškovská 12



Absolutní pořadí – muži (12 km): 1. Lukáš Soural (Univerzita Brno/Orel Židenice) 41:38 min., 2. Tomáš Steiner (AK Drnovice) 41:46, 3. Petr Hének (AK Drnovice/Klimatex Running Team) 42:08, 4. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 42:54, 5. Zdenko Zalubil (AŠK Skalica) 43:57, … 8. Milan Adamec (Orel Vyškov) 46:28, 9. Vít Kotolan (Němčany) 46:45 atd.

Ženy (8 km):1. Lenka Jančaříková (Orel Židenice/AAC Brno) 32:56, 2. Anežka Langhamerová (Orel Židenice) 35:46, 3. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 35:57, 4. Alena Hénková (AK Drnovice/Klimatex Running Team) 36:10, 5. Nina Bartoňková 36:26, 6. Silvie Divišová (obě AK Drnovice) 36:48 atd.

Kompletní výsledky: www.akdrnovice.eu

Na tartanu orelského stadionu v Nádražní ulici jako první začaly na kratších tratích závodit dětské kategorie, potom se postupně pokračovalo všemi věkovými kategoriemi až do startu hlavního závodu. Trať zavedla dospělé běžce sídlištěm Palánek směrem k rybníku Kačák a po jeho obkroužení se vrátili zpět a absolvovali tento okruh ještě jednou. Celkově tedy uběhli tradičních dvanáct kilometrů. Ženy, dorostenci, junioři a nejstarší veteránské kategorie mužů čekalo osm kilometrů. Všechny účastníky pak výrazně nepříznivé počasí, déšť a chladno. „Opravdu bylo celkem nepříjemně a docela zima. Běžet se v tom asi dalo dobře, ale léto vypadá jinak,“ glosoval povětrnostní klima závodu trenér běžců AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Obě hlavní kategorie mužů a žen měly o nových vytrvaleckých přebornících Vyškova jasno poměrně brzy. Brňan Lukáš Soural dokonce jakoby jel na půl plynu, což po závodě potvrdil. „Začali jsme zvolna. Nikdo se nikam nehnal a já už vůbec ne, protože mě večer čeká další závod na Slovensku. Počkal jsem si na druhé kolo, tam zrychlil, abych nemusel s Tomášem (druhý v cíli Tomáš Steiner, pozn. red.) jít do finiše. To bych nedal. Pak jsem si jen kontroloval odstup až do cíle,“ sdělil před výstupem na nejvyšší stupínek vítězů.

Druhý Tomáš Steiner z AK Drnovice naopak dva dny před „dvanáctkou“ absolvoval náročný běžecký závod a více méně na sobě testoval větší fyzickou zátěž. „Ten čtvrtek jsem opravdu v nohou dost cítil. Nedokázal jsem na Lukášovo zrychlení zareagovat. Přece jen ještě nemám tak ostré tempo naběhané, ale je to čím dál lepší,“ konstatovala drnovická běžecká stálice.

Do drnovického klubu putuje i polovina bronzu. Petr Hének si do Vyškova odskočil ze svých ultrahorských běhů. „Přijel jsem s dětmi víceméně si zkusit, jak na tom jsem rychlostně po těch dlouhých závodech, co jsem teď absolvoval. A jsem rád, že to pořád jde a nic jsem ze své rychlosti neztratil,“ usmíval s Hének zapsaný ve startovní listině jako běžec AK Drnovice a Klimatex Running Teamu.

Ještě suverénněji než Soural si mezi ženami počínala rovněž Brňanka Lenka Jančaříková. Udržovala si tempo s muži a v cíli měla téměř tříminutový náskok. Po závodě připustila, že tak snadné to zase nebylo. „Asi jsem to trochu překopla s muži. V závěru jsem musela zvolnit, abych neztuhla, ale stejně byly všechny holky daleko za mnou, tak to vůbec nevadilo,“ přiznala Jančaříková.

O pořadí za ní byl souboj vyrovnanější a bylo jasné, že při vyhlašování nejrychlejších žen bude mít na stupních vítězů zastoupení opět i drnovický klub. Z kvarteta kandidátek to po výborném finiši nakonec byl bronz pro Lenkou Hrabovskou. „Pomalu se to začíná zlepšovat. Už se mi běželo líp. Jak nejsou na trati kopce, tak to mi mnohem víc vyhovuje a jsem schopná podat již docela dobrý výkon,“ kvitovala Hrabovská svoji třetí příčku.

Nejúspěšnější zástupci Jednoty Orel si z Vyškovské dvanáctky připsali body do celostátní Orelské ligy a soutěž je zařazená i v seriálu Vyškovské běžecké tour dospělých i mládeže. Ta bude mít další díl v sobotu v Nemojanech novým závodem Běh kolem rybníka Chobot.