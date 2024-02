V ostravském halovém atletickém komplexu proběhl další ze seriálu mistrovství České republiky v halové atletice. Tentokrát ostravští pořadatelé hostili kategorie dorostu a juniorů, tzv. gigant. Na tento mistrovský podnik bylo vybráno 761 atletů ze 128 oddílů a klubů. Z AHA Vyškov se zúčastnilo pět reprezentantů. Nevýše dosáhla dorostenka Michaela Vylamová. V běhu na 400 metrů skončila druhá. Vynikající je i šesté místo juniora Kryštofa Vintery ve skoku o tyči.

Vyškovští atleti na MČR dorostu a juniorů v Ostravě. | Foto: ahavyskov.cz

Vylamová odvedla takticky perfektní výkon již ve vítězném rozběhu. Přímý postup podpořila vylepšením osobního maxima. I finálový závod Michaela zvládla takticky na výbornou a s dalším překonáním osobního rekordu.

Halové MČR

Ostrava - výsledky závodníků AHA Vyškov:

Dorostenky:

Běh na 400 m: 2. Michaela Vylamová 56,65 s.. (57,03 s., Q)

Běh na 800 m:13. Daniela Řiháková 2:22,44 min.

Dorostenci:

Běh na 400 m: 11. Josef Jahoda 51,46 s.

Junioři:

Skok o tyči: 6. Kryštof Vintera 4,39 m.

Štafety na 4 x 200 m: 9. AHA Vyškov (Kryštof Vintera, Michal Derka, Josef Jahoda, Tomáš Pleva) 1:34,68 min.

Běh na 800 m:14. Michal Derka 1:58,61 min.

„Celý víkend byl neuvěřitelný. V sobotu jsem ani nepřemýšlela nad tím, že bych se mohla dostat do finále a dnes druhé místo a splněný obrovský sen, ve který jsem ani nedoufala. Ten sen by se ovšem nikdy nesplnil nebýt trenéra, těch, kteří ve mě věřili víc než já sama, vždy podporující rodiny a mého nejvěrnějšího a nejúžasnějšího fanouška, mojí maminky. Pořádně jsem to ještě všechno nevstřebala, ale věřím, že až se tak stane, budu nejšťastnější ze všech,“ radovala se bezprostředně po zisku medaile Michaela Vylamová.

V celém šampionátu padaly neskutečné výkony, nové národní rekordy či rekordy šampionátu příslušných kategorií nebyly výjimkou. O to cennější jsou vyškovská umístění.

„Opět neskutečné výkony, na to v jakých podmínkách se atleti připravují, bez hal, v zimě, na ledu… Klobouk dolů i před atlety z našeho klubu AHA Vyškov. Daniela nastupovala na 800 metrů s nejhorším časem z 24 účastnic, ale bojovným výkonem a osobákem o dvě sekundy skončila na 13. místě. Michal na 800 metrů zaplatil daň za nalosování do prvního, takticky běžného běhu a bohužel neprodal to, na co měl natrénováno. Míša na 400 metrů, tak to je naprostá bomba! Obrovské a neuvěřitelné zlepšení osobáku. Věděl jsem, že Míša má veliký potenciál, ale i pro mě je to překvapení. Teď jen neusnout na vavřínech a makat a makat dál!“ zdůraznil a chválil trenér Michaely Vylamové Luboš Stloukal.