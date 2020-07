Soutěž se již řadu let hraje jako tzv. „Nečasovky“ na počest předčasně zesnulého dlouholetého funkcionáře šachového oddílu MKS Vyškov a okresního svazu Ludvíka Nečase. Potřetí si to rychlí šachisté rozdali v letní restauraci Bombastik Burger v městském parku ve Vyškově. Záměr hrát na zahrádce ale pro celodenní vydatný déšť tentokrát nevyšel.

Okresní přebor v bleskové šachu – finále:

1. Jaroslav Hejný (MKS Vyškov) 5,0 (1,0), 2. Jiří Jireš 5,0 (0,0), 3. Eva Kulovaná (Gordic Jihlava) 4,0 (1,0), 4. Tomáš Mouryc (Gambit Jihlava) 4,0 (0,0), 5. Vladislav Sládek (DDM Slavkov u Brna) 3,5, 6. Jan Čermák (MKS Vyškov) 3,0, 7. Michal Sysel (DDM Slavkov u Brna 3,0, 8. Radek Zabloudil (MKS Vyškov 0,5.

V základním turnaji nastoupilo dvacet hráčů, v doprovodném čtyři děti. Tempo hry bylo opravdu svižné, tři minuty plus dvě vteřiny na tah. Po sedmikolové kvalifikaci postoupilo osm nejlepších do finále, druhá osmička do finále B.

Základní část turnaje vyhrála ženská exmistryně republiky, držitelka titulu WGM, tedy mezinárodní velmistryně, a česká šachová olympionička Eva Kulovaná z Gordicu Jihlava před Tomášem Mourycem z Gambitu Jihlava. Ve finále ale bylo všechno jinak. Nejlépe hráli Jaroslav Hejný a rovněž domácí Jiří Jireš, kteří získali pět bodů. Na lepší pomocné hodnocení se přeborníkem okresu stal Hejný. Kulovaná klesla na třetí místo. O první místo ve finále B se nakonec dělili vyškovští hráči Robert Kudlička starší a Milan Tomek. Získali shodně 5,5 bodu a jejich vzájemný zápas skončil remízou. Třetí místo obsadil Lubomír Janíček z DDM Slavkov u Brna. Doprovodný turnaj šachových nadějí vyhrál Rudolf Martin před Soňou Mourycovou, Karlem Hruškou a Šárkou Majetičovou.

„Za šachovnicemi jsme se kvůli karanténě dlouho neviděli, takže si všichni nejen dobře zahráli, ale taky si měli o čem povídat. Z obláčku na nás shlížející Ludva musel být opět spokojený a jistě se již těší na další ročník Nečasovek,“ komentoval zdařilý průběh turnaje pořadatel a rozhodčí Stanislav Vémola.