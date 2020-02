V hlavní kategorii jednotlivců zvítězili závodník na horských kolech Pavel Boudný ze Slavkova u Brna, který se na pomyslný trůn pro okresního sportovního krále vrátil po roční pauze. V kategorii kolektivů obhájili své loňské prvenství prvoligoví volejbalisté Sokola Bučovice.

Desetinásobný český mistr v závodech na horských kolech Pavel Boudný slavil vítězný návrat především za výsledky v novém seriálu Kola pro život, do kterého se zapojili i nejlepší čeští profesionální jezdci této cyklistické disciplíny. Je členem vítězného družstva MTB Ethic Sport a v jednotlivcích obsadil druhé místo. „V jednotlivcích jsem mohl i vyhrát. Škoda, některé věci jsem mohl udělat jinak. A já jsem výrazně nejstarší v našem družstvu a chtěl jsem něco ze svých zkušeností předat mladším kolegům, takže mně záleželo především na vítězství družstva. Tento seriál je úplně nový, nemá sice punc mistrovství republiky, ale kvalitou ho určitě převyšuje," sdělil staronový král vyškovského sportu.

Bučovické volejbalisty vynesla na piedestal především bronzová medaile v jejich premiérovém ročníku první ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže. Tým trenéra Zbyňka Čížka, který je vyhodnoceným trenérem roku, si jako nováček počínal suverénně. Vyhrál základní část soutěže a v nevyzpytatelném play-off se probil na třetí místo. Kvalitu práce i týmu dokladuje, že v probíhající sezoně svoje vítězství v základní části zopakoval a v současné době bojuje v semifinále s Duklou Liberec B o postup do finále. „Je úžasné, kam jsme se dostali za ty roky, co děláme volejbal na této úrovni. Teď právě hrajeme o možnost zahrát si finále a případně i kvalifikaci o extraligu. Věřím, že minimálně to prvoligové finále se povede,“ zdůraznil Josef Čížek z vedení volejbalové oddílu bučovického Sokola.

Celkem bylo vyhlášeno devět kategorií. Sympaťákem okresních sportovních kolbišť se stala stolní tenistka Sokola Bučovice Marie Holíčková. „Má stále dobrou náladu a vyzařuje z ní pohoda, působí také jako trenérka v Domě dětí a mládeže v Bučovicích,“ píše se v důvodové zprávě. Aktivně hraje za svůj oddíl v krajské soutěži.

Za celoživotní přínos pro sport v okrese byly uvedeny do síně slávy významné osobnosti. Petr Kotyza bývalý atlet Sokola Vyškov, dlouholetý, funkcionář a trenér atletiky. Rodačka ze Slavkova u Brna Edita Šujanová, česká reprezentantka v basketbalu, dlouholetá hráčka KP Brno, vicemistryně světa 2010. A vloni sedmdesátiletý František Langer, první mistr sportu z Vyškovska, atlet-skokan do výšky, držitel mnoha titulů, rekordů a medailí, trenér a atletický funkcionář. Nejlepší trenérské výsledky měli podle odborné komise atletičtí trenéři Antonín Zabloudil a Jakub Navrátil a zmíněný volejbalista Zbyněk Čížek.

SPORTOVEC OKRESU 2019

JEDNOTLIVCI

1. Pavel Boudný

cyklistika-hoská kola, MTB EthicSport

2. místo Kolo pro život, celkové vítězství Kolo pro život v týmu, několikanásobný mistr ČR.

2. Dana Hyláková

triatlon, AK Drnovice

3. místo na ME ve sprint triatlonu v kategorii 55-59 let, 25. místo na MS sprint triatlon a 30. MS olympijský triatlon, 1. ČP sprint a olympijský triatlon, 1. MČR sprintriatlon.

3. Martin Müller

nohejbal, MNK Silnice group Modřice

1. na MČR trojic, 2. v extralize družstev, 1. na mezinárodním turnaji trojic Austin Cup Vsetín, 8. v anketě Nohejbalista roku ČR v kategorii mužů.

SPORTOVNÍ TALENT

1. Isabela Hortová

moderní gymnastika, SK Tart MS Brno

3. místo na mistrovství ČR, pravidelně se umísťuje na předních příčkách soutěží doma i v zahraničí a patří mezi největší talenty Jihomoravského kraje.

2. Jan Jakub Čáp

atletika, AHA Vyškov, Orel Vyškov

EKAG 2. místo v kouli, MČR v hale 2. místo v kouli, ODM 1. místo koule, MČR na dráze 3. místo koule a 3. místo disk, mistr Jihomoravského kraje koule, disk a oštěp.

3. Tereza Cibulková

sportovní lezení, TJ Pustiměř

reprezentantka ČR v lezení na rychlost, mistryně ČR v lezení na rychlost v kategorii mládež A, vicemistryně ČR v lezení na rychlost v kategorii ženy, český rekord ve šplhu na tyči, 3. místo na mistrovství ČR v olympijském šplhu na laně v kategorii ženy.

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC

1. Boris Trávníček

stolní tenis, KST Vyškov

mistr ČR v kategorii PARA, mistr ČR v kategorii čtyřhra, reprezentant Slovenska a hráč A týmu KST Vyškov, krajská soutěž.

2. Vojtěch Halas

atletika, Orel Vyškov

mistr Slovenské republiky, bronzová medaile z Polish OPEN

MLÁDEŽNICKÝ TÝM

1. BK Vyškov - juniorky U19

basketbal

1. v nadregionální soutěži, z kvalifikace postoupily do celostátní ligy, pro Vyškov je to ligová účast po 50 letech.

2. Glitter Stars Slavkov

cheerleading

19. místo na světovém žebříčku mezi dospělými.

3. SK Trasko Vyškov – juniorky

moderní gymnastika

1. místo na MČR dvojic a trojic, 2. místo v Jihomoravské oblasti.

SENIORSKÝ TÝM

1. TJ Sokol Bučovice - muži A

volejbal

vítěz základní části 1. volejbalové ligy mužů, celkové 3. místo v 1. lize mužů, republikový mistr České obce sokolské za rok 2019.

2. FC Kloboučky

futsal

v ročníku 2018/2019 zvítězil ve futsalové divizi a postoupil do 2. ligy.

3. TJ Holubice – muži A

volejbal

vítěz II. ligy skupiny C, vítěz kvalifikace o postup do 1. ligy.

SPORTOVNÍ AKCE

AusterlitzMan aneb Triatlon pro každého

atletika, Slavkov u Brna, Spolek Austerlitz Adventure

14. ročník závodu absolvovalo 227 triatlonistek a triatlonistů. Akce láká sportovce z celé republiky všech věkových kategorií a má rok od roku vyšší úroveň.

OSOBNOST

Petr Kotyza

atletika, AK AHA Vyškov

Bývalý atlet Sokola Vyškov, dlouholetý trenér, vedoucí družstva mužů Sokol Vyškov a VSK Univerzita Brno, rozhodčí-startér, funkcionář v ČSTV, organizátor mnoha sportovních akcí

Edita Šujanová

basketbal, KP Brno

dlouholetá hráčka SK Královo Pole. V létě 2019 oznámila ukončení hráčské kariéry. Českou republiku reprezentovala již od kadetek (v roce 2001 na mistrovství Evropy 4. místo), se seniorskou reprezentací se zúčastnila mistrovství Evropy 2007 (5. místo), letních olympijských her 2008 v Pekingu (7. místo) a domácího mistrovství světa 2010, kde český tým získal stříbrné medaile.

František Langer

atletika, Vyškov

první mistr sportu Vyškovska, atlet-skokan do výšky, držitel mnoha titulů, ocenění, medailí, trenér a atletický funkcionář. V závěru minulého roku oslavil 70. narozeniny.

SYMPAŤÁK

Marie Holíčková

stolní tenis, TJ Sokol Bučovice

má stále dobrou náladu a vyzařuje z ní pohoda, působí také jako trenérka dětí v Domě dětí a mládeže v Bučovicích, o prázdninách byla hlavní trenérkou na příměstském táboře ve Vyškově. Dosažené výsledky: 1. místo v okresním přeboru žen, 3. místo na žebříčkovém turnaji Jihomoravského kraje v Kloboukách u Brna.

TRENÉR ROKU

(bez umístění)

Antonín Zabloudil

atletika, AHA Vyškov, Orel Vyškov

trenér Jana Jakuba Čápa, výsledky v nominaci Jana Jakuba Čápa

Jakub Navrátil

atletika, Atletika Slavkov u Brna

slavkovskou atletiku vytáhl na krajskou úroveň s počtem téměř 150 členů, většinou dětí a mládeže, trénování mládeže nadstandardní čas, lobbuje za lepší podmínky sportovců a spoluorganizuje soutěže pro Český atletický svaz, významně se podílel na vybudování atletického stadionu ve Slavkově u Brna.

Zbyněk Čížek

volejbal, TJ Sokol Bučovice

Výsledky v nominaci mužstva