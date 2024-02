V široké konkurenci české atletické špičky kategorie mužů a žen je úspěchem už samotná nominace na mistrovství republiky. Probojovat se tam svými výkony podařilo hned čtyřem reprezentantům AK AHA Vyškov.

Závodníci AHA Vyškov na halovém atletickém šampionátu v Ostravě. Mario Hajzler. | Foto: ahavyskov.cz

Šampionát proběhl v ostravském atletickém »svatostánku« a závodilo tam 361 atletů ze 78 oddílů a klubů. Uspět znamenalo alespoň přiblížit se svým nejlepším osobním výkonům, nejlépe je překonat. Vesměs mladí Vyškované tam především sbírali zkušenosti a zároveň si nevedli špatně. Bratři Mario a Sebastian Hajzlerovi se dokonce prosadili do desítky nejlepších českých skokanů o tyči.

Tyčkařská soutěž byla dramatická a o překvapení, milá i nemilá, nebyla nouze. Z tohoto pohledu mělo vystoupení bratrské dvojice kvalitu a výsledek je cenný. Ne vše se vyvíjelo ideálně, ale oba skokani obhájili svá tabulková postavení mezi nejlepšími českými tyčaři.

Halové mistrovství ČR

Ostrava - výsledky závodníků AHA Vyškov:

Skok o tyči, muži:

7. Mario Hazler 5,13 m, 9. Sebastian Hajzler 5,01.

800 m, muži:

20. Marek Kalous 2:01,81 min.

800 m, ženy:

19.Sabina Fiantová 2:17,15 min.

„Po mistrovství mám trochu smíšené pocity. Jsem si vědom toho, že chybělo opravdu málo k velmi dobrému výsledku a mrzí mě, že se mně nepodařilo prodat to, na co si myslím, že jsem v danou chvíli měl. Na druhou stranu ale vím, že to nebylo vůbec špatné. Myslím, že po velmi složité a utrápené podzimní přípravě, poznamenané zdravotními komplikacemi, byly moje výkony, jak v celé halové sezoně, tak i na samotném šampionátu dobré a získal jsem alespoň velkou dávku motivace pro venkovní sezonu,“ komentoval své sedmé místo Mario Hajzler.

I jeho starší bratr v hodnocení připustil, že výsledek mohl být ještě lepší.

„Byl to závod se skvělou atmosférou a konkurencí, ideální pro provedení nejlepšího výkonu, který se mi, bohužel, předvést nepodařilo. Útěchou je pro mě aspoň vydařená sezona se sérií skoků přes pět metrů. Doufám, že se mně na ni v létě podaří navázat ještě o něco lepšími výkony,“ věří Sebastian.

Na běžeckých tratích se představili Marek Kalous a Sabina Fiantová. Markovi návrat na »svoji« mistrovskou trať 800 metrů moc nevyšel. Ve druhém rozběhu se po 120 metrech dostal strkanice, vypadl z tempa a do finálového závodu tak nepostoupil. Velešovická půlkařka Fiantová předvedla svůj stabilní výkon, kterým obsadila 19. místo