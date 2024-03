Tečka za uplynulým ročníkem I. ligy volejbalistů zástupcům Vyškovska nevyšla. Přestože oba uzavírali soutěž doma a v roli favoritů. Sokol Bučovice prohrál zápas o bronzové medaile s posíleným Blue Volley Ostrava (2:3) a ve skupině o 9. - 14 místo TJ Holubice s už k sestupu odsouzenou Slavií Plzeň (1:3).

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

O třetím místě ve druhé nejvyšší domácí soutěži rozhodovalo jediné utkání a sokoli pro ně měli výhodu domácího prostředí vybojovanou v dlouhodobé části a play-off. Po bronzu hodně toužili, ale nakonec berou nepopulární »bramborovou« medaili.

„Bezprostředně po zápase je to samozřejmě zklamání, jak pro mě, tak hráče. Ale takový je sport. V něm se všechno nedá udělat tak, jak si to člověk naplánuje a režíruje. Všechno si musíme vyhodnotit a možná to nebude tak zlé… A určitě při tom budeme velmi kvitovat, jakou pozici si volejbal v Bučovicích vybudoval. Zápas sledovalo skoro tři sta diváků a vytvořili nám vynikající atmosféru. Jsou to lidé, kteří nás podporovali cenou sezonu. Jim velká pochvala,“ neskrýval po utkání emoce trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů - o 3. místo:

TJ Sokol Bučovice – Blue Volley Ostrava 2:3

Sety: 19:25, 25:22, 25:17, 20:25, 12:15. Diváků: 280. Bučovice: Červinka, Neubauer, Toman, Čeketa, Mlčúch, Jakubec, Vodička (L) – Roman, Havlásek, Luska, Minda. Trenér: Zbyněk Čížek.

Konečné pořadí I. ligy: 3. Blue Volley Ostrava, 4. Sokol Bučovice.



Skupina o 9. - 14. místo :

TJ Holubice – USK Slavia Plzeň 1:3

Sety : 24:26, 20:25, 25:18, 26:28.

Konečná tabulka :

1. Holubice 24 9 5 3 7 54:46 40

2. ČZU Praha 24 12 0 3 9 47:42 39

3. Lvi Praha B 24 9 3 0 12 42:48 33

4. Kolín 24 8 3 3 10 43:47 33

5. MFF Praha 24 6 3 4 11 41:54 28

6. Plzeň 24 5 2 3 14 34:58 22 : 24:26, 20:25, 25:18, 26:28.

Jeho svěřenci nerozehráli partii tak, jak si představoval. V první setu hodně chybovali a překvapivě jim dělal problémy »plachtěný« servis, na který soupeř postupně přešel. Po první sadě vedli hosté 1:0. V podobném duchu pokračoval až do své poloviny i druhý set. Obrat začal od stavu 12:15. Po postupném srovnání získali domácí malý náskok dvakrát trefeným servisem Víta Jakubce a koncovku zvládli. Ve třetí setu už sokoli zcela dominovali. Vedli 19:10, set vyhráli jasně 25:17 a obrat měl být dokonán. Jenže stal se opak.

„Tentokrát si nejsem jistý, kde a proč se to utkání zlomilo. Asi jsme do čtvrtého setu vstoupili trochu lehkovážně, nebo si možná kluci podvědomě mysleli, že se už soupeř porazí sám. Vedli jsme 9:6 a 12:9. Jenže pak jsme začali kupit jednu chybu za druhou. Takové ty drobné, jednoduché, nepříjemné a vždycky v nejméně hodný čas. Čeketa přestal skládat z univerzálu, kazili jsme třeba lehkou plachtu a nedohrávali nadějně rozehrané akce. Takže jsme soupeře sami dostávali postupně zpět do hry. Oni se restartovali, zlepšili se zejména na servisu, což bylo potom znát hlavně v tie-breaku, ve kterém jsme prostě tahali za kratší konec a průběžně jsme pořád o dva až tři body prohrávali,“ popsal bučovický lodivod další cestu v porážce svého týmu.

Tu neomlouvá ani tím, že si hosté do Bučovic přivezli čtyři posily z extraligového »áčka« Black Volley Beskydy.

„Hru jim perfektně režíroval reprezentační nahrávač do 22 let Martin Hilšer, výborně hrál na univerzálu Kuba Sztolarik a pro mě byl hráčem utkání, tím klasickým rozdílovým borcem, blokař Tonda Klimeš. Přesto jsem přesvědčený, že jsme to utkání měli zvládnout. Ve čtvrtém setu to určitě šlo a tam si myslím, že jsme přišli o medaili. Ale jak jsem naznačil, sportovní život jde dál. Už teď víme, že o některé hráče přijdeme. Jednak nám je vezme extraliga, jednak zahraničí. Takže budeme stavět z velké části nové mužstvo,“ konstatoval Čížek.

Holubice měly první místo v záchranářské skupině jisté už před posledním kolem, takže plzeňským studentům udělaly radost na cestě do druhé ligy. Ale i tady to byla sportovní bitva. Po těsně prohraných dvou sadách domácí zatroubili k obratu, ale bohužel v prodloužené koncovce čtvrté sady byli šťastnější Západočeši. Předposlední tým této skupiny VSK MFF UK Praha musí absolvovat baráž s nejlepšími týmy druhých lig.

Ve finále jsou odehrány dva zápasy na palubovce suveréna celého dosavadního průběhu první ligy Sokola Dobřichovice. Série se Slavií Hradec Králové je překvapivě vyrovnaná 1:1 po výsledcích 2:3 (-22, 23, -21, 23, -13) a 3:1 (-20, 21, 23, 23).