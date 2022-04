I. liga mužů

Finále:

TJ Sokol Bučovice

– VK Benátky n. J. 2:3

Sety: 25:15, 25:20, 24:26, 19:25, 11:15. Čas: 135 min. Rozhodčí: Kubinec, Kavala. ŽK: Bartůněk (Ben.). Diváků: 300. Stav série: 2:2.

Pátý zápas: sobota 9. dubna, 17.00 hodin, Městská sportovní hala Benátky nad Jizerou, ul. 5. května.

Bučovice: Kristian, Perry, A. Provazník, Neubauer, Dítě, Varous, Kovařík (L) – Herman (L), Mlčúch, Červinka, Mrázek, Masař, Minda, Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Benátky n. J.: Hudák, Dergunov, Bartůněk, Palgut, Roháček, Sobotka, Kotek (L) – Bergmann (L), Kratochvíl, Brychta, Nesvačil, Khomyn, Švandrlík. Trenér: Pavel Třešňák.

Začátek čtvrté sady ale naznačoval, že to bude jen drobnější komplikace. Domácí vedli 6:1 a ještě 10:5. Zkušený hostující Martin Hudák to na servisu otočil na 10:11 a až do konce sady hosté už vedení nepustili.

„Koncovka třetí sady? Jistěže rozhodla celý zápas, ale hned v další vedeme 6:1 a 10:5, tak prostě soupeře už musíme zamáčknout. Nerozumím tomu, co se stalo ve čtvrtém setu. Musíme se na to podívat a zeptat se i kluků. Myslím si, že to byl zkrat. Možná jsem měl i já zareagovat jinak, možná vystřídat libera. Opravdu těžko teď říct příčinu, asi toho bude víc. Byli jsme jeden míč, jeden bod od extraligy. Teď to strašně bolí, ale darovali jsme to Benátkám sami,“ po utkání nemaskoval rozčarování manažer a trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

Ve zkrácené páté hře si soupeři nejprve vyměnili vedení – 1:0, 1:2, 2:2, ale po následující čtyřbodové sérii Benátek sokoli už jen bez úspěchu ztrátu dotahovali.

„Zápas nemůžu jinak hodnotit, než jako zklamání. Ale je to sport a určitě se ještě pokusíme získat maximum. Bude to velmi těžké, ale pokud si to ujasníme v hlavách, ne neřešitelné. Během týdne musíme dát dohromady teď dost pošramocenou psychiku. Ale i kdyby se nám to na pátý pokus nepodařilo, tak si myslím, že můžeme být hrdí na to, co jsme tady předvedli,“ zdůraznil Čížek.

Na hostující střídačce to po druhém setu hodně vřelo. Překvapivě mezi hráči samotnými. Zřejmě o to víc si pak vychutnali odvrácení fiaska a vynucení si rozhodujícího klání na domácí palubovce.

„Udělali jsme stejný obrat jako Bučovice u nás, kde jsme ve druhém utkání také vedli 2:0 na sety a prohráli 2:3. Bohužel dnes jsme dva sety hráli ve stejném duchu jako včera. (porážka 1:3, pozn. red.) Pak se to najednou zlomilo, po tom střídání, zlepšila se nám nahrávka, ale vlastně všichni hráči začali hrát líp. A rozdíl od včerejška byl rozhodčí. Teď byl absolutně jasnej, nebyly žádné diskuse, hrál se pořád jen volejbal… Pátý zápas doma je pro nás jen teoretickou výhodou, pořád je to rozhodující utkání. Ale pro volejbal je to dobře. U nás je to volejbalovější, my tam máme místo na hraní, bude tam víc diváků, může být i pět set. Nebude to jak tady namačkané, tady je každá chyba moc vidět, je tu těžké hrát. Divím se, že takové město jako Bučovice, kde dělají volejbal tak dobře, není schopné tady postavit halu,“ komentoval bučovickou štaci trenér Benátek Pavel Třešňák.