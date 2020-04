Stručně shrnuto, z ženské i mužské extraligy se nebude sestupovat a postoupit mohou týmy, které si to vybojovaly v 1. lize (v ženách Dobřichovice). „To znamená, že je možné, že extraliga mužů se bude hrát v počtu třinácti a extraliga žen v počtu jedenácti týmů. Naší snahou bylo minimalizovat poškození týmů, které skončily na sestupových či naopak postupových pozicích. V praxi to bude vypadat tak, že možnost přihlásit se do soutěže bude mít jak tým, který by sestoupil (či hrál baráž), tak tým, který by postoupil (či hrál baráž). To znamená, že může dojít ke zmíněnému nárůstu týmů v soutěžích,“ upřesnil předseda ČVS Marek Pakosta.

Praxe ale zřejmě bude jednodušší. Bučovice ani Dobřichovice se do nejvyšší soutěže nehrnou.

Takže v nejvyšším patře českého volejbalu zřejmě zůstane vše při starém. „Definitivní ne postupu zatím neříkáme, ale ty misky vah se k němu převažují. Na jedné straně je možnost hrát extraligu obrovskou euforií, odměnou hráčům i nám ve vedení a samozřejmě taky velikým sportovním úspěchem, který se těžko dá zopakovat. Na druhé by bylo potřeba přetransformovat celý klub na téměř profesionální bázi. To znamená přivést tři až čtyři profesionální hráče, výrazným způsobem navýšit rozpočet a především je největší problém se zázemím, tedy se sportovní halou,“ naznačil manažer oddílu a trenér A mužstva Zbyněk Čížek, že lákavé nabídce zřejmě odolá.

Hala v Bučovicích je dlouhodobým problémem. Především nízký strop tělocvičny na základní škole 710. Sokoli tam hrají druhou nejvyšší soutěž na svazovou výjimku. „Rozpočet bychom asi dokázali velmi výrazně navýšit. Už jsme jednali s městem, a to nám podporu slíbilo. Nadějné jsou i nějaké přísliby od soukromých partnerů, pro které by to znamenalo výraznější možnost prezence a reklamy. Jenže skrz tu halu by extraliga znamenala jediné, odklonit ji z Bučovic. A to určitě dělat nebudu,“ přidal šéf klubu nejpádnější argument.

To i přesto, že se už rýsuje řešení a dokonce zásadní. Nikoliv jen zvýšení stropu stávající haly, ale výstavba nové, po které v Bučovicích léta volají prakticky všechny sportovní kluby a oddíly. „Je vybraná firma, která připravuje studii proveditelnosti před zahájením projekčních prací. Takže teď se vytipovávají lokality a co já vím, tak jsou ve hře dvě. Jedna nahoře u škol a jedna v areálu bývalého podniku UP u nádraží. Uvidíme, co z toho vyjde. Já určitě budu tlačit na to, aby se ještě v letošním roce minimálně zahájila soutěž na projekt nové haly. Myslím si, že není nereálné, aby se zhruba v horizontu nejdéle dvou tří let začalo stavět,“ je přesvědčený představitel v soutěžích nejvýše postaveného sportu ve městě.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že v Bučovicích budou volejbaloví fanoušci i od podzimu chodit na druhou nejvyšší mužskou soutěž.

Přípravu na ni by kouč rád zahájil stejně jako v předchozích sezonách. „Uvidíme, jak se budou vyvíjet omezení z důvodů epidemie koronaviru. Pokud to půjde, chtěli bychom začít tradičně od 1. května klasickou individuální přípravou s míčem. Vždycky máme takový pozvolný nájezd dvakrát týdně bíčvolejbalem na sokolských kurtech v Brně. Už teď cítím velký zájem, hráči jsou nažhavení, protože se prakticky víc než dva měsíce nic nedělalo. Pak se jako vždy sejdeme a společně se dohodneme na konkrétním programu celé letní přípravy,“ sdělil Čížek.

V tomto roce bude bučovický volejbal slavit své pětadevadesáté narozeniny. Už jen samotnou možnost získat extraligový punc chápe Čížek jako nejlepší dárek k významnému výročí.

A na něj bude určitě chtít navázat i kvalitním umístěním v novém ročníku soutěží, tedy nejspíše v I. lize. „O financích platí to, co jsem v úvodu naznačil. K tomu se samozřejmě budeme snažit snížit náklady a spořit všude, kde budeme moct. Co se týká kádru, tak bych si přál, aby devadesát procent zůstalo pohromadě. K každém případě věřím, že mužstvo zůstane natolik silné a kvalitní, aby opět okupovalo přední příčky první ligy,“ je přesvědčený manažer a trenér bučovických volejbalových sokolů.