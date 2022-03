I do finálové série vypsané na tři vítězná utkání z pěti si Benátky nad Jizerou udržely punc největšího favorita na postup do extraligy. Už v prvním setu ale hosté naznačili, že to domácí nebudou mít tak jednoduché, jak zněly prognózy i odborníků. V koncovce jej hosté vyhráli esem Davida Neubauera.

I. liga mužů – finále:

VK Benátky n. J.

- TJ Sokol Bučovice 3:2

Sety: 24:26, 25:15, 25:21, 24:26, 15:10. Diváků: 320. Stav série: 1:0.

Sestava Bučovic: A. Provazník, Neubauer, Dítě, Varous, Kristian, Perry, Kovařík (L) – Červinka, Mlčúch, Minda, Mrázek, Herman, Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Druhý zápas se v Benátkách n. J. hraje dnes 18.00 hodin.

„Brzo jsme setřepali počáteční nervozitu a respekt. Set byl vyrovnaný, a podařilo se nám vyhrát koncovku. Ve druhém setu jsme byli horší na příjmu i na nahrávce a zaslouženě jsme jej prohráli. Proto jsme udělali nějaké změny v sestavě. Benátky sice už nebyly tak dominantní na servisu, ale dokázaly si ten set pohlídat. Zlobili nás především dva hráči, ukrajinský univerzál Dergunov a Víťa Bartůněk na smeči,“ přiznal Čížek.

Korektury šéfů bučovické střídačky v rozestavení týmu se projevily až ve čtvrté sadě, kterou sokoli opět v koncovce vyhráli. Bohužel zkrácený závěrečný set proběhl v režii domácích, i když v jeho průběhu hosté dokázali srovnat úvodní tříbodové manko na 8:8.

„Mrzí mě, že jsme do tie-breaku nevstoupili z té vítězné vlny ze čtvrtého setu. Po vyrovnání na 8:8 domácí dali dva body a my jsme ještě snížili na 9:10. Jenže pak jim vyšel tah, když dali na servia univerzála Matouše Kratochvíla, který dvěma esy zápas rozhodl. Je to škoda, ale na druhou stranu se kluci přesvědčili, že se s nimi dá hrát a něco uhrát. Všichni si mysleli, včetně domácích, že to bude jasná záležitost. Dnes máme druhý pokus a bylo by velice příjemné jet domů s remízou 1:1,“ přeje si kouč bučovických sokolů.