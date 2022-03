S kým se o nejvyšší českou soutěž utkají, to se rozhodne až za týden v Benátkách nad Jizerou. Po jejich vítězství v Hradci Králové je stav druhého semifinálového klání na zápasy nerozhodný 2:2. Už teď Bučovičtí zaknihovali největší úspěch za tři roky už stoleté historie organizovaného volejbalu ve městě.

„Je to splněný sen, ale ještě v listopadu, kdy jsme sháněli nahrávače a měli problémy, byť jen s postupem ze základní skupiny, to tak vůbec nevypadalo,“ radoval se trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga

Semifinále:

Sokol Bučovice

– Sokol Dobřichovice 3:1

Sety: 25:20, 25:18, 21:25, 25:17. Diváků: 220. Konečný stav série: 3:1.

Bučovice: A. Provazník, Neubauer, Dítě, Mlčúch, Varous, Perry, Kovařík (L) – Červinka, Masař, Minda. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Finálové termíny: 25. a 26. března, 1. a 2. dubna, případný pátý zápas 9. dubna.

Slavia Hradec Králové – VK Benátky n. J. 2:3 (-18, 17, 27, -14, -9). Stav série: 2:2. Pátý zápase se hraje v sobotu 19. března.

Čtvrtý, sobotní zápas základního kola play-off měl naprosto jiný průběh, než vyrovnaný páteční, který domácí vyhráli v tie-breaku nejtěsnějším možným poměrem 16:14. Vyjma čtvrté sady Bučovičtí jednoznačně dominovali.

„Poprvé v semifinálové sérii a vlastně v celé této sezoně nás Bučovice jasně přehrály. Těch ran osudu na nás bylo zkrátka až moc. Kontumace, výpadky pro zranění a nemoci. Naposledy to byl dnes Vachoušek, který po pátku nemohl nastoupit pro zablokovaná záda. To bylo to nejtěžší a velice citelné oslabení. Na tlak Bučovic jsme prostě nedokázali reagovat,“ sportovně po zápase přiznal trenér Dobřichovic Jaroslav Čermák.

Stanislav Vachoušek je základním pilířem Dobřichovické sestavy a Čermákovi se ho nahradit nepodařilo. A moc nezabraly ani další avizované změny v sestavě, kdy v základu nastoupil zkušený matador Jiří Vokál. Domácí trenérský tandem Zbyněk Čížek – Jaroslav Vlk měl v tomto směru šťastnější ruku. Navíc si všichni jejich svěřenci přinesli na palubovku mimořádné odhodlání uspět.

„Už v šatně před utkáním bylo cítit to obrovské posílení v psychice výhrou v pátečním tie-breaku. Začali jsme tak, jak jsem si přál, neuvěřitelným tlakem od prvního balónu a v zádech s hlasivkami plné haly. Oni tomu tlaku neodolali a my jsme v prvních dvou setech jasně dominovali ve všech herních činnostech,“ chválil Čížek.

Do třetího setu udělal trenér hostů další změny ve složení, místo Vokála dal na smeč Jiřího Mikulenku, který na tomto postu hrával v extralize, a na univerzála přišel druhý levák Jakub Kubíček. Dobřichovice zlepšily servis a dlouho vedly o čtyři až pět bodů. Za stavu 16:20 ale domácí dotáhli na 20:20 a vypadalo to, že závěr sady opět zvládnou. Jenže udělali dvě jednoduché chyby a zkazili servis a hosté set vyhráli. Výpadek ovšem Čížek zdůvodnil spíše nervozitou z vidiny blížícího se vítězství.

„Měl jsem pocit, jakoby klukům trochu svazovalo ruce, že postup do finále je tak blízko. Takže jsme udělali změnu, přišel Červinka za Provazníka. Chvilku to trvalo, než jsme je dotáhli, ale pak už to vypadalo, že je dostaneme pod sebe. Bohužel koncovku jsme darovali soupeři,“ sdělil k prohrané sadě kouč domácích sokolů.

Naštěstí po přestávce se ve čtvrtém setu domácí vrátili k výkonu z prvních dvou. Rychle vedli 4:1 a náskok postupně navyšovali. V podstatě v půlce setu už o vítězství rozjeté „mašiny“ nebylo pochyb.

„Už jsme zase důrazně šli za svým historickým úspěchem a proměnili jej v realitu. Hráli jsme, řekl bych, na hranici a v určitých momentech až za hranicí sebeobětování. Především v poli, kde se výborně prezentoval Kovařík. Tentokrát velmi dobře podával David Neubauer a zase na ně platila ta plachta křížem, kterou jim servíroval Radovan Dítě. Ale musím pochválil celý tým, všechny hráče z obou utkání. Rozhodně jsme v tomto semifinále nebyli favority a o to víc je postup cennější,“ zdůraznil Čížek.

Prvoligové finále se bude hrát rovněž na tři vítězná utkání z pěti. S Hradcem Králové by Bučovičtí zahajovali dvakrát doma a měli by výhodu domácího prostředí i pro případný pátý, rozhodující zápas. Pokud do finále postoupí vítěz čtvrtfinálové skupiny Benátky nad Jizerou, bude tato výhoda na jejich straně.