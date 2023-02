Po jasně vyhraných dvou setech s Hradcem Králové bučovičtí trenéři „protočili“ sestavu a zkušený soupeř dokázal srovnat na 2:2. Do tie-breaku se Bučovice vrátily do základu a zkrácenou sadu už opět jednoznačně režírovali.

I. liga mužů

21. kolo:

Sokol Bučovice

– Slavia Hradec Králové 3:2

Sety: 25:13, 25:15, 23:25, 26:28, 15:8. Sestava: Červinka, Fila, Toman, Minda, Mlčúch, Kristián, L-Vodička – Masař, Kobolka, Jakubec.

22. kolo:

Sokol Bučovice

– MFF UK Praha 3:0

Sety: 25:12, 25:22, 25:19. Sestava: Kobolka, Neubauer, Kristián, Jakubec, Minda, L-Vodička – Fila. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka po základní části:

1. Bučovice 22 15 4 2 1 61:21 55

2. BV Ostrava 22 14 2 2 4 53:31 48

3. Dobřichovice 22 12 4 1 5 51:30 45

4. Hr.Králové 22 11 3 2 6 50:34 41

5. VK Brno 22 10 0 3 9 40:38 33

6. ČZU Praha 22 7 4 3 8 42:44 32

7. Lvi Praha B 22 7 4 2 9 40:42 31

8. Liberec B 22 9 0 3 10 38:42 30

9. Plzeň 22 6 3 2 11 35:49 26

10. Vel.Meziříčí 22 5 4 1 12 35:50 24

11. Č. Buděj. B 22 4 1 4 13 30:56 18

12. MFF Praha 22 3 0 4 15 21:59 13

Předkolo play-off: Lvi Praha B – Velké Meziříčí, Dukla Liberec B – Plzeň (17., 18. a 25. února).

„Po změnách v sestavě se nám nedařilo dostat se do pohody a navázat na výkon v prvních dvou setech. Moc dlouho trvalo, než se to nějak srovnalo a prohráli jsme obě koncovky třetího a čtvrtého setu. Nicméně po zpětné redukci jsme tie-break vyhráli jednoznačně na osm bodů. V sobotním utkání proti poslednímu týmu tabulky to na skóre vypadalo jednoznačně, ale cením si, že soupeř nepřijel odevzdaný. I když jsme to měli jednoznačně pod kontrolou, tak utkání mělo svoji hodnotu hrál se celkem svižný volejbal. Hradec skončil na čtvrtém místě, takže je jedním z našich potencionálních soupeřů v semifinále. Proto to pro nás už byla cenná příprava na play-off,“ zestručnil Čížek hodnocení zápasů.

Play-off letošního ročníku I. ligy „kopíruje“ extraligu. To znamená, že první dva týmy postupují přímo do čtvrtfinále, čtveřice od sedmého do desátého místa musí o postup bojovat v předkole. Dvojice Lvi Praha B – Velké Meziříčí a Dukla Liberec B – Plzeň se utká na dva vítězné zápasy s výhodou lépe postaveného týmu v základní části.

Čtvrtfinále tedy zná dvě dvojice Dobřichovice – ČZU Praha a Hradec Králové VK Brno. Bučovice a Blue Volley Ostrava na soupeře čekají. Do hry zasáhnou až v pátek 3. března na domácích palubovkách, odvety se hrají hned den nato a případné třetí rozhodující zápasy by byly na pořadu v sobotu 11. března.

„Hráčům jsme teď dali týdenní volno. Pak si je na dvou třídenní blok vezme do parády terapeut Pepa Mlčúch na nějaké oživení - doladění fyzicky. Sehrajeme jeden zápas, ale jen mezi sebou jako modelový a za zavřenými dveřmi. Soupeře zvenčí bychom sice sehnali, ale chceme, aby si všech čtrnáct hráčů udrželo stejnou zápasovou praxi,“ naznačil program krátké prvoligové pauzy trenér sokolů.

POCTA MANŽELŮM SPIRITOVÝM

Páteční souboj s Východočechy sledovalo 220 diváků, kteří před ním spontánně zatleskali paní Vladimíře Vladové, která převzala pamětní list k nedožitým stým narozeninám své maminky Míly Spiritové, rozené Janouškové. Sama výborná volejbalista byla manželkou Ing. Vladimíra Spirita, který je mj. jedním ze spoluzakladatelů Mezinárodní volejbalové federace (FIVB) v Paříži v roce 1947.

„Hodně si cením toho, že nad tímto jejím výročím převzal záštitu Český volejbalový svaz. Ve spolupráci s ním připravujeme i další akce na počest tohoto manželského páru, protože i pan Spirit bude mít v březnu nedožitou stovku,“ ocenil Čížek.