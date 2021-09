V konkurenci tří druholigových mužstev byli bučovičtí sokoli favoritem palkovické skupiny. Roli splnili beze zbytku. Vyjma jednoho setu s domácím týmem, který vyhráli nejtěsnějším poměrem, nepustili soupeře na dvacet bodů.

Český pohár – 1. kolo

Skupina v Palkovicích: Sokol Bučovice – Blue Volley Ostrava 3:0 (18, 17, 14), Bučovice – Morávka 3:0 (26, 18, 19), Palkovice – Bučovice 0:3 (-15, -19, -15).

Sestava Bučovic: Červinka, Dítě, Katona, Neubauer, Masař, Minda, Mlčúch, Herman, Perry, Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

1. Bučovice 3 3 0 0 0 9:0 9

2. Morávka 3 2 0 0 1 6:5 6

3. BV Ostrava 3 1 0 0 2 4:6 3

4. Palkovice 3 0 0 0 3 1:9 0

Skupina v Holubicích: Holubice - Kometa Brno 3:1 (26, 18, -20, 16), Holubice - Lvi Praha B 3:0 (18, 19, 16).

Sestava Holubic: Muroň, Loub, Namešanský, Koukal, Sankot, Bláha, Pisařík, Válek, Hovorka. Trenér: Arnošt Šmerda.

1. Holubice 2 2 0 0 0 6:1 6

2. Lvi Praha B 2 1 0 0 1 3:3 3

3. Kometa Brno 2 0 0 0 2 1:6 0

„Chyběli nám nemocní Adam Mrázek a Petr Nezdařil a turnaj jsme odehráli v deseti lidech. Jsme spokojení, vítězně jsme pokřtili zbrusu nové dresy a turnajem prošli v podstatě bez zaváhání. Na extraligového soupeře se moc těšíme. V poháru to vždy bývají vynikající utkání a naše nejlepší výkony,“ poznamenal trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

Ve tříčlenné skupině v Holubicích byla nejvýše „nasazená“ rezerva extraligových Lvů Praha, která hraje první ligu. Trochu paradoxně si s ní domácí tým poradil lépe než s druholigovou Kometou Brno.

„Jsem spokojený a opravdu jsem nečekal, že bychom při takovém oslabení mohli postoupit. Dlouhodobě máme čtyři zraněné hráče a dobíhají ještě i dovolené. Ale kluci zahráli opravdu dobře. S Kometou jsme sice jeden set prohráli, ale v podstatě jsme měli zápas pod kontrolou. Lvi Praha, to je juniorský tým. Ale pozor, trénují denně, a taky s extraligovým áčkem. Jsou fakt výborní a hrají pěkný volejbal. Jenže jak se dostanou trochu pod tlak, tak dělají chyby. Takže nakonec to bylo celkem jasné vítězství. Podle výkonu to vypadá, že bychom mohli mít pro druhou ligu dobrý tým, ale do jejího startu se potřebujeme dát dohromady zdravotně,“ řekl trenér a manažer Holubic Arnošt Šmerda.

Druhé kolo Českého poháru se podle rozpisu soutěže má hrát v termínu 13. a 14. října. Konkrétní datum i čas si soupeři dohodnou mezi sebou. Pohár už pokračuje vyřazovacím play-off a druhé kolo se hraje na jeden zápas. Dvojice se budou losovat, nejúspěšnější týmy minulého ročníku budou nasazeny.