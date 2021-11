V moravské C skupině jsou druzí a mezi osmičku, která se utká o čtyři místa v play-off, je může posunout i jen bod získaný v posledním dvoukole. Sokoli samozřejmě „počítají“ odvážněji.

„Přál jsem si, aby to po sobotě bylo hotové, ale shodou výsledků, ještě potřebujeme něco uhrát. Máme to ve svých rukou a máme na to dva pokusy. Jeden doma s Teslou a druhý v Ostravě, takže věřím, že do nadstavby půjdeme jistěji a minimálně ze druhého místa,“ konstatoval manažer oddílu a trenér mužstva Zbyněk Čížek.

I. liga

8. kolo:

Staré Město - Sokol Bučovice 2:3 (18, -19, 21, -21, -11)

Sestava: Provazník, Neubauer, Minda, Perry, Mlčúch, Auer, Kovařík (L) – Mrázek, Červinka, Kop.

Tabulka:

1.Tesla Brno 6 5 1 0 0 18:5 17

2.Bučovice 6 3 1 1 1 14:10 12

3.V. Meziříčí 7 2 1 0 4 12:15 8

4.Ostrava 6 2 0 1 3 10:13 7

5.St. Město 7 0 1 2 4 9:20 4

9. a 10. kolo: Slavia OU Ostrava - Sokol Bučovice, pátek 19. 11. (19.00), SH Ostrava-Nová Bělá. Sokol Bučovice – Tesla Brno, sobota 20. 11. (18.00), SH Školní ul.

Ve Starém Městě se zápas vyvíjel jako na houpačce. Čížek to vystihl tak, že hala v sobotu měla svoji vítěznou stranu. Oba týmy na ní celkem bez problémů své dva sety vyhrály. Malou komplikací pro Bučovické byl úvod čtvrté sady, kdy prohrávali 2:6, ale po otočení skóre zase poměrně jistě dokráčeli k výhře.

Závěrečný tie-break začali na vítězné straně domácí a před výměnou stran vedli o dva body. Bučovice však trend potvrdily. Po otočce sérií servisů Provazníka a ubráněním v poli získaly čtyřbodový náskok, což jim stačilo, aby koncovku dovedly k jistému vítězství 15:11.

Staroměstský klub je farmou extraligové Fatry Zlín, která do derby poslala posily dokonce ze své základní sestavy – holubického odchovance Lukáše Čeketu a Ladislava Tomana. Sokolům chvíli trvalo než na jejich téměř bezchybné servisy a smeče našli recept. Trenérům ale vyšlo střídání.

„Ve druhém setu jsme udělali nějaké změny. Na hřiště se dostal Adam Mrázek a následně Patrik Minda. Jak se ta sestava promíchala, tak se chytila, a v důležitém druhém setu jsme jednoznačně srovnali na 1:1. Střídající Mrázek pak určitě byl mužem zápasu. Hrál opravdu výborně v útoku a bodoval i na servisu. A v rozhodujícím tie-breaku k tomu přidal úspěšné zákroky v obraně a na bloku,“ chválil Čížek posilu z Holubic.

Ze tří pětičlenných skupiny první ligy postoupí do nadstavbové části přímo první dva týmy a dva další s největším počtem bodů. Krajní teorií, kdy by sokolům mohl postup uniknout, jsou dvě vítězství Ostravy za tři body, přičemž Bučovice by nezískaly ani bod. Rýsuje se tedy vyvrcholení v Ostravě. Slavia se po Bučovicích doma utká se Starým Městem.

„Zatím to u nás herně stále není ono. Pořád hledáme nahrávače. Teď s námi sice už byl Červinka a na pět sedm balónů se dokonce dostal na hřiště, ale byl to jen jakýsi malý test a všechno pořád visí na Provazníkovi. Ve Starém Městě nám zase neskutečně pomohl. Myslel jsem si, že u Petra (Zabloudil, pozn. red.) půjde rekonvalescence po zranění rychleji. Bohužel zatím hrát nemůže. Takže víceméně bojujeme, ale zároveň i bodujeme, což je důležité,“ zdůraznil šéf bučovických sokolů.