Jediné utkání, které rozhodne nejen o třetím místě, ale i o účastníku baráže o postup do extraligy, se bude hrát v sobotu 28. března v 17.00 hodin v hale ZŠ 710 ve Školní ulici. Pokud budou trvat vládní opatření, bude se hrát bez účasti diváků.

„Zápas se samozřejmě bude hrát za mimořádných bezpečnostních opatření, to znamená za účasti nejnutnějších aktérů, tedy hráčů, realizačních týmů, rozhodčích atd. Zřejmě i bez diváků, uvidíme, jak se bude zdravotní situace vyvíjet. Mrzí mě to, protože hala by byla opět plná. Navíc zápas měla vysílat přímým přenosem Česká televize, což by určitě na návštěvu nemělo vliv,“ sdělil manažer a trenér bučovických sokolů Zbyněk Čížek.