Po její podzimní části jsou sokoli na výborném druhém místě bod za vedoucím exextraligovým týmem Benátek nad Jizerou a šest bodů před třetími Lvi Praha. V pátek desátého ledna budou hrát v Hradci Králové a o den později v Liberci s B týmem.

Do Chocně Bučovičtí jedou obhajovat loňský i předloňský titul. Hattrick by byl skvělým úspěchem, ale letos mají skromnější cíle. „Budou nám chybět Vlado Katona, Ivan Duda a někteří další zkušení hráči. Z těch mladších zase někteří kluci přijedou ze studijních důvodů až na nedělní zápasy. Obhajoba prvního místa by jistě byla příjemná, ale vzhledem ke zmíněným okolnostem turnaj bereme jako vhodný a pozvolný rozjezd do nového roku. Šanci dobře se rozehrát,“ upozorňuje trenér bučovických sokolů Zbyněk Čížek.

V turnaji startují nejlepší česká soutěžní, vesměs prvoligová a druholigová, sokolská družstva. Zpestřením bude účast Sokola Vídeň, který v Rakousku hraje nejvyšší soutěž. „Těžko odhadovat, co od nich lze čekat, jejich sílu neznám. Ve skupině se s nimi nepotkáme. Vracejí se sem po třech letech a v každém případě to bude jakési oživení a především zajímavé poměření se s rakouskou nejvyšší soutěží,“ předpokládá Čížek.

V základní skupině Bučovice v sobotu 4. ledna nastoupí proti Šlapanicím (11.30), domácí Chocni (14.30) a Velkému Velké Meziříčí (16.00).

Dále startují zmíněná Vídeň, Dobřichovice, Česká Třebová a Brno-Komárov. V neděli jsou pak na pořadu zápasu o konečná umístě podle výsledků ve skupinách. Souběžně s turnajem mužů budou o sokolský titul hrát stejným systémem i ženy. Jižní Moravu tam budou reprezentovat družstva Sokola Brno-Juliánov a Sokola Šlapanice.