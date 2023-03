V loňském ročníku I. ligy volejbalisté Bučovic po vítězství v základní části svoji výkonnost potvrdili finálovou účastí. Letos se jim stejný kousek zopakovat nepodařilo. Překvapivě podlehli už ve čtvrtfinále rozjetému Velké Meziříčí, které do play-off postoupilo z poslední možné příčky, tedy z desátého místa. Tým z Vysočiny překvapivě přešel přes předkolo play-off, když hladce vyřadil VK Lvi Praha B, u nich 3:0 a doma 3:1. Ku smůle bučovických sokolů si Velkomeziříčtí přenesli formu i do čtvrtfinále. Sokolům dokonce nepovolili ani set.

I. liga – čtvrtfinále:

1. zápas:

TJ Sokol Bučovice – TJ Spartak Velké Meziříčí 0:3

Sety: 22:25, 22:25, 18:25. Čas: 76 min. Diváků: 200.

Bučovice: Špelda (L), Kobolka, Mlčúch, Toman, Masař, Varous – Bígl, Jakubec, Kristian, Neubauer, Vodička (L), Červinka, Minda, Fila. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Velké Meziříčí: Benáček, Huryta, Stanislav, Jaša, Barák, Pavlovský – Šimek, Smetana, Slavík (L), Bantianidis (L), Vanini, Jirásek, Patrik Juda, Pospíšil. Trenér: Petr Juda.



2. zápas:

Vel. Meziříčí – Bučovice 3:0

Sety: 25:22, 25:16, 25:24 (konečný stav série: 2:0).

Další zápasy čtvrtfinále:

Blue Ostrava – Liberec B 1:3 a 0:3 (2:0), Dobřichovice – ČZU Praha 3:0 a 3:1 (2:0), Hradec Králové – VK Brno 1:3 a 2:3 (0:2).

„Nějaké potíže jsme dnes měli, ale my jsme teď poslední dobou dobře trénovali a už na těch lvech jsme ukázali, že hrajeme dobře a že nemusíme být bez šancí ani v Bučovicích. Teď neděláme chyby a chtěli jsme překvapit. Ale samozřejmě 3:0, to se nečekalo, to asi nečekal nikdo. Já třeba, že když to bude boj, tak prohrajeme 2:3. Vyhráli jsme naším dobrým výkonem. Zatlačili je a oni vypadali, že hrají špatně, ale kdybychom dělali chyby, tak oni se zase vzpamatují. To bylo vidět v prvním setu, kdy jsme vedli o čtyři body a najednou to bylo vyrovnané, a taky jsme o bod prohrávali,“ sdělil k pátečnímu zápasu trenér hostů Petr Juda.

Ve zmíněném prvním setu Bučoviští otočili skóre se stavů 13:17 a 17:19 na 20:19. Bohužel v koncovce se vrátili k chybám z úvodu zápasu a set prohráli. Zaplněnou halu navnadil k víře v obrat úvod druhé sady. Sokoli vedli 5:1 a 9:5, ale pak opět především kazili i jednoduchý servis a vyloženě mizerná byla nahrávka. Do koncovky se šlo tentokrát za opačného stavu 19:20 pro hosty, kteří ji vládli mistrovsky. V poslední sadě se domácí potřetí a v utkání naposledy dostali do vedení – 2:0 a 3:2. Pak už jim zápas vyloženě ujížděl pod rukama, nedařilo se vůbec nic. Nikomu. Hosté otočili na 3:6, 6:11 až 8:16. Při pohledu na bezradné sokoly bylo jasné, že otočit vývoj bude nad jejich síly. A výhře hostů 18:25 ani moc nevzdorovali…

„Soupeř vstoupil do zápasu líp, ale rozhodující bylo, jak oba týmy zvládaly hlavní herní činnosti, jako je servis a příjem. V tom jsme byli výrazně horší. Zejména na servisu a dnes navíc byla velmi špatná naše distribuce od nahrávačů a všech útočníků. Nepamatuju si, kdy jsme naposledy hráli tak špatně. Na druhou stranu je třeba připustit, že i takové zápasy patří k play-off. Hráči si uvědomují, že hráli pod své možnosti. Možná nám právě chyběl takový ten ostrý dvojzápas, který soupeř odehrál v předkole se lvy a naladil ho do té jízdy play-offem. Takže musíme se z toho vyspat a zítra k tomu přistoupit úplně jinak,“ řekl po pátečním utkání zklamaný trenér Zbyněk Čížek a bylo znát, že není zvyklý sdělovat taková pozápasová hodnocení.

Bohužel, jeho přání vrátit čtvrtfinálovou sérii k rozhodujícímu boji do Bučovic hráči nenaplnili. Svoji obvyklou pohodu nenašli ani ve Velkém Meziříčí a stejně hladce odevzdali i druhé utkání.

„Ano, vývoj byl až na drobnosti podobný, jako v Bučovicích. Tam nás nejvíc zlobili ve druhém setu, u nás ve třetím. A trochu problémy jsme měli i se zakončením zápasu, neproměnili jsme tři mečboly a teprve až ten čtvrtý. Zdůrazňovat, jak hodně jsme spokojení asi nemusím,“ radoval se kouč Juda z překvapivého postupu mezi čtyři nejlepší týmy.

Bučovičtí tam naopak budou poprvé za svého působení ve druhé nejvyšší domácí soutěži chybět…