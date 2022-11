„Naši sestavu bych označil jako netradiční. Nečekaná posila nastoupila hned od úvodu a pomohla svojí zkušeností a klidem zejména v koncovce prvního setu. Domácí matici hráli odvážně na servisu a jejich univerzál velmi dobře útočil. Stav byl vyrovnaný až do koncovky. Za stavu 22:22 jsme odskočili a vedli 22:24 .Domácí ještě srovnali na 24:24, poté Fila smečí připsal další setbol a domácí útokem do autu set sami ukončili,“ popsal Čížek první set a Filovu bučovickou premiéru.

I. liga mužů:

MFF UK Praha

– TJ Sokol Bučovice 0:3

Sety: 24:26, 20:25, 15:25. Sestava: Masař, Minda, Mlčúch, Kobolka, Fila, Varous, libero Špelda (L) – Kristian, Jakubec, Červinka, Vodička.

Slavia Hradec Králové

– Sokol Bučovice 2:3

Sety: 17:25, 25:10, 22:25, 31:29, 7:15. Sestava: Červinka, Jakubec, Varous, Kobolka, Fila, Minda, L Vodička (L) – Masař, Kristian, Špelda, Kán. Trenéři. Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1. BV Ostrava 10 9 0 1 0 29:9 28

2. Bučovice 10 7 2 0 1 27:10 25

3. Dobřichovice 10 6 2 0 2 25:13 22

4. Lvi Praha B 10 5 0 1 4 17:16 16

5. Hr. Králové 10 3 2 1 4 20:21 14

6. VK Brno 10 4 0 2 4 18:20 14

7. Plzeň 10 3 2 0 5 17:21 13

8. Vel. Meziříčí 10 3 1 1 5 17:22 12

9. ČZU Praha 10 2 2 1 5 16:23 11

10. Liberec B 10 3 0 2 5 17:21 11

11. MFF Praha 10 2 0 2 6 12:25 8

12. Č. Budějov. B 10 1 1 1 7 13:27 6

Ve druhém setu se začal projevovat rozdíl mezi oběma týmy. Bučovičtí lépe servírovali, a také útočili středem sítě a z kůlu, kde se dařilo Ivo Kobolkovi. V průběhu zápasu domácí začali také dělat hodně technických chyb a o vítězství sokolů nebylo pochyb.

„Vyrovnaný byl jen první set. Postupně jsme se rozehrávali a dostali zápas pod kontrolu. V posledním setu jsem měl už i dojem, že někteří domácí hráči při naší jasné převaze až rezignovali. Mám radost, že jsem dnes nebyl nejstarší na hřišti a samozřejmě jsem si rád zahrál s Bobem (Tomášem Filou, poz. red),“ shrnul zápas kapitán Josef Mlčúch.

Tomáš FilaZdroj: Deník/VLP Externista

Slavia Hradec Králové jako loňský semifinalista má v soutěži jiné ambice i kvalitu kádru než Pražané. Proti Bučovicím sice chyběla největší hvězda exreprezentant Jan Štokr, ale stejně zkušení Aleš Holubec a Jakub Holčík v sestavě nechyběli. Na palubovce tak byli nedávní kamarádi z reprezentace Aleš Holubec a Tomáš Fila v dresu sokolů.

Bučovičtí začali velmi dobře, dařilo se jim na příjmu, a také v útoku, kde byli vidět univerzál Patrik Minda, a znovu také Ivo Kobolka. Hradci nešel servis, a také v útoku hodně chyboval.

„Rychlé vedení 1:0 na sety jako by naše hráče ukolébalo. Domácí začali mnohem odvážněji na servisu, donutili nás hrát pouze kůlem a vývoj hry se zcela otočil. Snažili jsme se míchat sestavou, ale nic nepomohlo,“ popsal kouč výpadek ve druhém setu.

Ve třetím setu se hrál kvalitní volejbal. Hradec dál tlačil servisem, ale hosté si lépe poradili s příjmem. Rozehrál se nahrávač David Masař, sokoli začali přesněji kombinovat a získali třetí set pro sebe. Ve čtvrté sadě to byl boj o každý míč. Byl to set zvratů - 6:2, 9:9, 15:15, 17:20, 19:22 - a dospěl do dvoubodové koncovky. Sokoli v ní promarnili tři mečboly a set nakonec prohráli 29:31.

I závěrečný tie-break rozehráli lépe slavisté. Jejich euforie ale trvala jen do vedení 2:0.

„Skóre jsme otočili a až do stavu 7:7 jsme pořád vedli o bod. Po úspěšném útoku Kobolky se strany střídaly za našeho vedení 8:7. Po změně stran málo vídanou sérií sedmi servisů po sobě Davida Masaře a v kombinaci s vynikající obranou se nakonec zrodilo naše nečekané vítězství 3:2. Hradec jsme porazili na jeho palubovce poprvé za šest let účinkování v první lize. Ten byl posledním, teď už platí, že každého z účastníků jsme porazili jak doma, tak i venku,“ chválil spokojený Čížek.

Druhá nejvyšší česká volejbalová soutěž bude pokračovat za čtrnáct dnů. V pátek 25. listopadu bude zakončena první polovina základní části a v Bučovicích to bude její nejlepší vyvrcholení. Sokoli přivítají suverénního lídra soutěže Blue Volley Ostrava a zároveň to bude jejich letošní poslední soutěžní zápas na domácí palubovce. Hned o den později odstartuje druhá polovina, pro Bučovice odvetou s Ostravany.

Bleskový příchod Tomáše Fily Čížek označil za akci kulový blesk, ale otázka jeho dalšího působení v klubu zůstává otevřená.

„Jsem velmi rád, že nám pomohl. Pořád je technicky skvělý. Budu se snažit, aby u nás pokračoval,“ sdělil z pozice klubového manažera.

Zda se objeví i v dalších zápasech zatím nepotvrdil ani samotný Fila.

„Když jsem ve čtvrtek zjistil, že mně volal Zbyněk, tušil jsem, co se děje. (smích) Když mně pak požádal o zápasovou výpomoc, neváhal jsem a řekl ano. Byl jsem si vědom toho, že balon jsem nedržel v rukou skoro měsíc, ale nakonec to, myslím, nebylo z mé strany úplně nejhorší. Volejbal mě pořád baví, ale času je hodně málo,“ jen naznačil sedmatřicetiletý rodák z Hošťálkové.