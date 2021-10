Zatímco zápas na Slovácku v rámci turnaje byl v podstatě jednostrannou záležitostí extraligového favorita, v druhém kole Českého poháru sehráli soupeři zcela vyrovnanou partii, kterou zřejmě rozhodla jen větší vyhranost Zlíňanů. Ti v covidové „přestávce“ normálně trénovali a hráli extraligu, zatímco Bučovičtí se k vůbec nějaké přípravě sešli vlastně po čtrnácti měsících. Všechny tři sety hosté vyhráli nejtěsnějším poměrem o dva míče.

Český pohár mužů

2. kolo:

Sokol Bučovice – Fastav Zlín 0:3 (-23, -27, - 23).

Rozhodčí: Horký. Čas: 95 min. Diváků: 220.

Bučovice: Perry, Široký, Neubauer, Kop, Mlčúch, Červinka, Herman (L) – Kovařík, Provazník, Mrázek, Dítě, Minda. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Zlín: Kozák, Čechmánek, Čeketa, Lamri, Varous, Toman, Viceník (L) - Šulc, Vodička, Adamec, Galík, Žák. Trenér: Přemysl Obdržálek.

„Když takto prohraješ všechny tři koncovky, tak se nemůžeš utěšovat, žes s extraligou sehrál vyrovnanou partii. Na druhou stranu musím říct, že náš mančaft ukázal, že má určitou morálku. Třeba ve třetím setu, když jsme prohrávali 0:5 se mužstvo po změnách v sestavě zvedlo a dokonce jsme otočili až na tříbodové vedení,“ trochu s rozpaky bezprostředně po utkání zestručnil hodnocení domácí trenér Zbyněk Čížek.

Ve vyrovnaném prvním setu se soupeři několikrát vystřídali ve vedení, ale větší herní jistota přece jen byla vidět na zlínské straně. Druhou sadu Čížek označil na klíčovou pro konečný výsledek zápasu. Zase to byla honička v průběžném stavu, ale sokoli vedli 7:3, 11:8 a hlavně před koncovkou 20:18.

„To mě mrzí nejvíc. Měli jsme tam klíčový balón na 21:18, ale ten jsme neuhráli. Takové vedení je do koncovky dost nadějné. Přesto jsme potom měli dva setboly, které jsme bohužel nevyužili. To si myslím, že rozhodlo celé utkání. Minimálně by se pak určitě zápas vyvíjel jinak. Kdybychom srovnali na 1:1, tak by pod určitým tlakem mohl být Zlín víc nervózní,“ upozornil člen trenérského tandemu s Jaroslavem Vlkem.

Úvod třetí sady zcela jednoznačně ovládli hosté a po jejich vedení 5:0 se zdálo, že opanují dohrávku utkání. Opak byl pravdou, což zmínil Čížek a v polovině sady už to bylo 13:10 pro jeho barvy. Bohužel pak přišly chyby v příjmu „plachtěného“ podání a hosté utekli o čtyři body – 15:19 a 20:24. Pro extraligový tým luxusní náskok. Slouží ke cti sokolům, že tři mečboly dokázali odvrátit. Čtvrtý už ne.

„Čekali jsme že to bude těžké utkání, protože tady v té školní tělocvičně se hraje velice blbě. Navíc Bučovice jsou, zkušené mužstvo. Většina hráčů spolu hraje už dlouhodobě a pravidelně to dobře doplňují mladými hráči. Takže nejcennější je pro nás hlavně to vítězství, výkon tentokrát moc rozebírat nebudu,“ řekl k utkání trenér Zlína Přemysl Obdržálek, v průběhu zápasu směrem k svému mužstvu velice aktivní.

„Potřebovali jsme si zvyknout na extraligového soupeře a trvalo nám to celý první set, přestože jsme jej dokázali dotáhnout do koncovky. Ale byla to spíše otázka, že oni udělali jednu dvě chyby, ale byli pořad lepší. Pak už to bylo naprosto vyrovnané utkání, které se muselo divákům líbit. Výsledek 0:3 rozhodně neodpovídá dění na hřišti. Ale takový je volejbal. Teď se musíme rychle přeorientovat na první ligu a páteční první zápas se Starým Městem,“ shrnul Čížek.

Zápas v zaplněné bučovické hale sledovala i řada bývalých vynikajících volejbalistů a uznávaných trenérů. Spolu s fanoušky se shodli, že z individuálních výkonů na hřišti byl nejlepší domácího Marka Perryho. Ten toto hodnocení s nadhledem, a také s trochou se zklamání z prohry, přehlížel.

„Zápas jsem si užíval hlavně proto, že je to asi rok a půl, co jsme si zahráli před nějakým obecenstvem. Krásná kulisa. Divákům musím poděkovat, opravdu byli naším sedmým hráčem na hřišti. Myslím si, že jsme nebyli horší, ale oni mají rok náskok, kdy hráli a trénovali a my ne. I přesto jsme měli na to, abychom je porazili a skoro nám to v těch koncovkách vyšlo. Bohužel právě v koncovkách oni byli o ten krůček rozehranější a zkušenější. Prostě mají toho víc odehraného, nám trošku chyběla větší agresivita,“ konstatovala opora sokolů.

Ti už v pátek rozehrají nový ročník I. ligy (celý loňský se nehrál, poz. red.). V 19.00 hodin ve své hale přivítají v utkání s nádechem derby VK Staré Město.