V semifinále play-off sice těsně podlehli pražskému SaBaTu, ale díky lepšímu postavení v základní části, než druhý vyřazený semifinalista Skokani Olomouc, mají bronz. „Na balíky z malinkého města docela dobrý, ne…,“ usmíval se spokojený předseda kluku Lubomír Vykoukal. Pelikáni byli play-off i loni, ale celkově skončili čtvrtí.

Letos si to rozdali s Pražany, kteří byli v tabulce základní části pod nimi. Očekával se vyrovnaný boj, což se nakonec potvrdilo. SabaT vyhrál dvakrát o jediný bod – 9:10 a 2:3.

„Podle statistik obou zápasů jsme byli lepší. V tom nejdůležitějším nás ale soupeř překonal. Je to škoda, letos jsme na finále určitě měli,“ pro změnu si posteskl šéf klubu.

Semifinálová série začala na bučovickém hřišti. Tak, jako v základní části, nemohli Pelikáni najít zbraň na nadhazovače soupeře. To by ani tak nevadilo, pokud by nedělali chyby v obraně. Těch, bohužel, bylo hodně hned v začátku zápasu a díky tomu soupeř vedl při vstupu do deváté směny vysoko 9:4. V ní přidal ještě jeden doběh a Pelikáni by museli stáhnout alespoň šest bodů, aby se prodlužovalo. A nechybělo mnoho, aby se jim to podařilo. Soupeře drtili a podařilo se jim stáhnout čtyři body bez jediného autu. Ve snaze dotáhnout zariskovali a po velmi těsném autu na domácí metě přišli o výhodu bezautového stavu.

I. liga - semifinále:

Pelikans Bučovice - SaBaT Praha 9:10, SaBaT Praha - Pelikans Bučovice 3:2. Stav série: 2:0 pro SaBaT. Sestava Pelikans: Filip Fabian, Lukáš Menšík, Leonardo Paredes, Lukáš Řehůřek, Petr Jareš, Tomáš Vykoukal, Tomáš Kotrba, Jiří Foitl, Ondřej Vykoukal, Matouš Čiháček, Tomáš Jurčík.



Technika Brno - Skokani Olomouc 17:7, Skokani Olomouc - Technika Brno 9:12. Stav série: 2:0 pro Techniku.

Do Prahy jeli Pelikáni s cílem vyhrát a vrátit sérii zpátky na domácí hřiště. V zápase dominovali nadhazovači obou týmů. Za Bučovice nastoupil Jan Svoboda. Předvedl perfektní výkon a nakonec odházel téměř 140 nadhozů. Sabati skórovali hned v první směně, když bučovický polař nezpracoval odpal těsně k levému plotu, který je pár centimetú vedle foul ballu. „Na jeho obranu lze říct, že z předchozího dne měl tři stehy na rtu a téměř jistý náraz do plotu by nebyl moc příjemný,“ poznamenal Vykoukal.

Pelikáni vyrovnali v páté směně při dvou autech krásnou spoluprací Lea Paredese a Ondřeje Vykoukala, který se dostal na třetí metu. Leo odpálil jednometrový odpal do vnitřního pole, po kterém pokračoval na druhou metu s cílem nalákat hru soupeře na sebe. Na tuto situaci čekal Ondra a ve chvíli, kdy soupeř soustředil svou pozornost na Lea, ukradl domácí metu. „Jo, nutně jsme potřebovali vyrovnat. Už předem jsme se domluvili s Leem, že to tak zkusíme. A vyšlo to!“ cenil si Ondřej Vykoukal.

V závěru hosté dokázali opět srovnat bod Pražanů, ale domácí měli dohrávku a v té se jim podařilo po sebeobětovacím odpalu do zadního pole skórovat a strhnout vítězství na svoji stranu.

„Řekl bych, že jsme si to prohráli už v prvním domácím zápase. Nemohli jsme se dostat do hry a soupeř celou dobu vedl. Našli jsme se až v poslední směně a téměř se nám podařilo zápas otočit. Druhý zápas v Praze to už bylo lepší. Kluci fungovali jako tým, plnili, co si dohodli. Několikrát jsme naplnili mety, body se ale nedařilo dotlačit domů. Zřejmě jsme svým působením v nadstavbě o extraligu uspali baseballového Pána boha, který by nám mohl seslat kousek toho sportovního štěstíčka. Po zápase kluci ani nebyli moc smutní. Podali jsme dobrý výkon. Kdo přišel na hřiště v Tróji určitě nelitoval. Zápas byl plný krásných baseballových situací na obou stranách. Jasně, chtěli jsme postoupit. Ale je to sport… Bohužel nám v semifinále opět chybělo několik hráčů základní sestavy, kteří odjeli na dovolenou. Zbytek týmu je ale dobře nahradil. V začátku druhého zápasu se nám ještě zranil jeden z dobrých pálkařů a catcher Lukáš Menšík. S tím se ale musí počítat. Soupeř měl určitě také svoje problémy,“ rozšířil hodnocení klubový předseda.

Finále I. ligy si zahrají Technika Brno a Sabat Praha.