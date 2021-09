Po výhrách 3:0 nad extraligovými juniory Zlína a s domácím rovněž prvoligovým týmem Bučovičtí podlehli v závěrečném utkání stejným výsledkem mužům Zlína.

„Na prvním halovém turnaji jsme si vedli velmi dobře a druhé místo je za daných okolností maximem. Po té covidové pauze je zatím extraliga mnohem dál. Ten rok, kdy oni hráli o body a my vůbec, je strašně vidět. Myslel jsem si, že můžeme pomýšlet na dobré výsledky s takovými týmy, jako je Zlín, tedy z dolní poloviny extraligové tabulky, ale realita je bohužel jiná,“ konstatoval manažer a trenér sokolů Zbyněk Čížek.

Sestava Bučovic ve Starém Městě:

Masař, Neubauer, Mrázek, Dítě, Perry, Minda, Červinka, Přikryl, Herman. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Zklamání ale naprosto vylučuje. Navíc jeho týmu, který vede se známým odborníkem ze Slovenska Jaroslavem Vlkem, chybělo několik opor kalibru Katona, Nezdařil či Mlčúch.

„Naopak, mám dobrý pocit z toho, že se v sestavě už plně aklimatizoval univerzál Patrik Minda, který byl naším nejvíc bodujícím hráčem. Druhý klad a bonus je, že naše hra má vzestupnou tendenci a hlavně, že to, co trénujeme, dokážeme prodat v turnajích,“ doplnil hodnocení šéf klubu.

Turnaj označil na dobrou přípravu na Přebor České obce sokolské, který budou Bučovice v sobotu pořádat za účastí šesti týmů.

„V poměření se s extraligou to sice nebylo nic moc, ale my do ní ani fyzicky nechceme. Potřebujeme se měřit s mančaftama typu Staré Město, tedy s těmi, co s námi budou hrát první ligu. A tohoto pohledu to ve Starém Městě dopadlo dobře. A v sobotu doma už bychom chtěli nastoupit v kompletním složení,“ naznačil Čížek, že se svým týmem bude chtít titul sokolského mistra republiky z roku 2019 obhájit. Loni se z důvodů epidemie nehrálo.