Zhruba padesátka diváků viděla oboustranně velice kvalitní utkání s vynikajícími individuálními výkony. U hostů na sebe upozorňoval třeba výborný polský smečař Matěj Krysiak. Výborně hráli oba blokaři Tomáš Široký, bývalý reprezentant, a Michal Čechmánek, který tam přestoupil ze Zlína. Z domácího týmu ochozy oceňovaly akce Adama Mrázka, Kristiána Červinky, Josefa Mlčúch i dalších hráčů. Dramatický byl hned první set. Za stavu 25:24 domácí nevyužili setbol a sadu prohráli.

TJ Sokol Bučovice

– Black Volley Beskydy 2:3



Sety: 25:27, 19:25, 25:20, 25:22, 11:15.

Přípravné utkání.

Sestava Bučovic: Červinka, Mrázek, Hrtus, Přikryl, Mlčúch, Perry, Nezdařil – Rosenbaum, Kristian, Herman. Trenéři. Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

„Při našem setbolu si soupeř vzal taktický oddechový čas a my jsme po něm zkazili servis. To nás nahlodalo tak, že jsme v setu už neudělali ani bod. Ale jsem spokojený a hlavně mě těší dvě věci. Za prvé, že soupeř dodržel to, co slíbil, že přijel kompletní, tedy se všemi čtrnácti hráči a realizačním týmem. Za druhé, že vůbec nic nevypustil a hrál naprosto naplno. Je to vidět, že tyhle týmy berou i přípravu naprosto profesionálně. Diváci viděli ten rozdíl mezi první ligou a extraligou a my jsme to poznali hned v tom prvním setu. “ sdělil Zbyněk Čížek, manažer sokolů a člen trenérského tandemu s Jaroslavem Vlkem.

Bučovičtí, kterým chyběli David Neubauer, Vladimír Katona a Filip Auer, pak prohráli i druhý set. V dalších se ale dokázali zvednout a srovnali na 2:2. V závěrečném tiebreaku opět hosté uplatnili vyšší kvalitu a větší zkušenosti.

„Extraligu zahájíme v sobotu doma v derby s Ostravou a tady v Bučovicích to pro nás byla hodně kvalitní generálka. Prověřili nás dobře,“ ujistil další český reprezentant v týmu Beskyd Milan Moník.

„Na závěr domácí přípravy to bylo utkání o dvě třídy výš než minulé se Starým Městem. Pro diváky opravdová lahůdka. Viděli moderní prvky volejbalu, kdy si hráči pomáhají nadstandardními zákroky. Neskutečná byla třeba agresivní zálivka argentinského univerzála Bruna Romanuttiho. Pro naše kluky je takový soupeř velkou motivací. Chválím je za to, jak jezdili a bojovali o každý balon. Bylo cítit, že víc, než v běžných zápasech. Byla to kvalitní příprava na pondělní Český pohár v Novém Jičíně, kde chceme vyhrát a pak si zase zahrát s Beskydy, které jsou pro vítěze jičínské skupiny nalosovány,“ zdůraznil Čížek.

V pondělním turnaji 1. kola Českého poháru se sokoli postupně střetnou s domácím týmem (10.00), s Blue Ostrava (13.30) a Morávkou (17.00.). Poslední přípravné utkání před startem 1. ligy sehrají opět ve Starém Městě ve středu 7. října. První ligu pak rozehrají v pátek 16. října ve Velkém Meziříčí a o den později doma s Volejbalem Slavia Ostrava.