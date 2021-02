Kolik závodníků a družstev jste v loňském roce měli v soutěžích a stihli jste absolvovat naplánované akce?

Tak předně bych chtěl zdůraznit, že loňská sezona byla hodně specifická a veškerá termínovka se vtěsnala vzhledem ke covidové situaci do čtyř měsíců, co se týče dráhové sezony. Takže závodů proběhlo v krátkém čase mnoho. Bohužel se i v atletice zrušila barážová kola o postup do vyšších soutěží, jako v každém sportu. Nám se podařilo uspořádat vše, co jsme si naplánovali, za což všem, kteří se na tom podíleli moc a moc děkuji. Družstev jsme v soutěžích měli osm od přípravek, mladší a starší žactvo, také dorostence a juniorky a samozřejmě družstvo žen a mužů. Co se týče závodníků jako jednotlivců, tak těch bylo opravdu velké množství.

Kompletní výsledky AK AHA Vyškov v roce 2020 jsou na:

www.ahavyskov.cz - Zpráva o činnosti klubu

Lze z té dlouhé řady výborných výsledků a výkonů označit jeden nejkvalitnější?

Těch skvělých výkonů bylo opravdu mnoho, jak v soutěži družstev, tak v jednotlivcích! Jak se říká, nejlepším ukazatelem jsou medaile, takže určitě Sebastian Hajzler, jako mistr České republiky juniorů ve skoku o tyči a následně s reprezentačním startem na mezistátním utkání v Polsku. A také Marek Kalous jako vicemistr České republiky do 22 let na 1500 metrů. V soutěži družstev byli bod od postupu na mistrovství České republiky starší žáci, a do odpovědi na otázku patří také juniorky čtvrtým místem z mistrovství Moravy a Slezska.

Koresponduje to s tím, který udělal největší radost vám osobně?

Ano, koresponduje. Já mám radost z každého osobního rekordu našich závodníků, ale důležité je, aby je atletika bavila a aby ji dělali rádi a s láskou.

Který z vašich reprezentantů udělal nejvýraznější výkonnostní vzestup? Jinak řečeno, máte svého skokana roku?

Tak to je těžká otázka. Nemám v hlavě úplně všechny výkony našich závodníků, ale myslím, že skokani roku jsou všichni, kdo přeskočili zvláštní rok 2020! A vydrželi…všichni ti mně tu radost udělali.

Váš klub pravidelně "dodává" výborné atlety a atletky především do brněnských ligových klubů. Kdo z vašich odchovanců loni udělal nejlepší výsledek?

Tím, že loni jsme měli svá družstva v kategorii dorostenců a juniorek, tak jsme na hostování půjčili jen Sebastiana Hajzlera a Pavla Lenomara do družstva juniorů Univerzity Brno, kteří nakonec získali suverénně titul na mistrovství České republiky.

V tréninkovém procesu byla spousta zákazů. Které závodníky omezovaly nejvíc a jak se s tím vyrovnávali? Je nějaká vaše specialita, která se v okleštěné přípravě obzvlášť osvědčila?

Bohužel, loňský rok byl hodně podivný, hlavně jarní část přípravy. Nejhorší byla ta nejistota, jestli se vůbec bude závodit a v jakém rozsahu. Zase se ale ukázalo, kdo z atletů to s atletikou myslí vážně a vydržel trénovat i v této době. Jak se říká, oddělilo se zrno od plev. V tomto období se hodně využívali online přenosy různých kruhových tréninků a domácího posilování. Což byla velká změna a novinka a myslím, že úspěšná. Nakonec to vše dopadlo ještě dobře a všechny důležité závody proběhly.

Co pro AHA znamená loňské zařazení do svazového Sportovního střediska atletika pro děti od šesti do patnácti let?

Je to určitě pocta, dostat se do vybrané společnosti oddílů celé republiky, a také samozřejmě finanční výpomoc pro činnost klubu, bez které by se, troufám si říct, nebylo možné takto dál rozvíjet. Je s tím však spojeno mnoho hodin doslova úřední práce, vykazování činnosti kubu, výsledků závodníků, pořádání soutěží a závodů a další věci. Velké díky patří trenérům a trenérkám dětí a přípravek a Magdě Hajzlerové, která to vše zaštiťuje. To vše pak Český atletický svaz vyhodnocuje a na základě toho zařazuje oddíly do těchto sportovních středisek. Mimo Sportovního střediska se Atletický klub AHA Vyškov od června 2019 na základě výběrového řízení ČAS, stal realizátorem projektu ČAS – činnosti trenérů Sportovního centra mládeže.

Bylo možné při všech těch omezeních dělat nábory a jak probíhala spolupráce se základními školami? Jak tahle vaše činnost funguje v běžném režimu?

Musím říct, že tohle je asi místo, kde nás tlačila bota. Všeobecně ve všech sportech dětí ubývá, zájmů je v dnešní době mnoho a ne každému se chce podstoupit dřinu a skoro každodenní dril na stadionu či v posilovně. A to mluvím až o těch větších… Spolupráce a projekty ČAS se bohužel v době Covidu, kdy se zavřely školy, v podstatě zastavily. Spolupracujeme se ZŠ Letní pole, kde máme i atletickou školku a dále jsme navázali spolupráci se ZŠ v Rousínově a v Bohdalicích, kde byly při těchto školách atletické kroužky. V této době „sportovního temna“ je ale vše pozastevno.

Jak se rodil kalendář akcí na letošní rok, pokud se vůbec dá o jeho tvorbě hovořit? Které z nejbližších větších akcí by se vaši členové měli zúčastnit a co by pro klub mělo být sportovním vrcholem roku 2021?

Termínovou listinu závodů a soutěží družstev pro rok 2021 máme i přes současný stav připravenou. Takže se vlastně jen čeká na to, co bude a jaká budou opatření a omezení. Atletický klub AHA Vyškov bude letos pořádat kromě soutěží družstev mužů, žen a žáků také semifinále mistrovství Moravy a Slezska soutěže družstev starších žáků. Vrcholem pro všechny atlety by měly být samozřejmě mistrovství České republiky, ke kterému vždy směřujeme přípravu. Já si hlavně přeji, aby se vše vrátilo do normálu, ať je možné zase běhat na stadionu a normálně žít.