Jako Olomoučák přišel do Vyškova před dvanácti roky a od áčka poprvé odešel k českému národnímu mužstvu. Po návratu trenérské kormidlo áčka odložil loni, ale nakonec se nechal »ukecat«, aby týmu pomohl v extralize. Tým tedy nyní předává na semifinálové, čtvrté příčce a před zmíněným klíčovým sobotním utkáním na Spartě. Vyškov do něj jde s tříbodovým náskokem v tabulce, takže situaci má, jak se říká ve svých rukou. Pala tam sice nebude, ale ujistil, že všechny palce bude svým svěřencům držet na dálku.

„Před zápasem s Říčany jsme už znali výsledek Sparty na Tatře a že tam nezískala žádný bod. Takže bylo jasné, že si můžeme čtvrtou příčku zajistit už doma. To znamenalo Mountfield porazit. Ale také jsme si říkali, že to bude těžké a spíš že se pokusíme vybojovat nějaký ten bonusový bod, aby naše výchozí pozice v Praze byla co nejlepší. Podařil se jenom jeden, ale i ten může být důležitý a rozhodnout o tom, kdo z nás půjde do play-off. Ano, kluci to mají ve svých rukou a můžou si to uhrát sami. Ale určitě bude hrát roli i to, v jakém složení se tam odjede. Teď je ta marodka opravdu mimořádná,“ upozornil Pala.

Ragbisté Vyškova na Říčany nestačili. Na Spartu ale uhráli další bod. Pala končí

Týmu a klubu úspěch velice přeje, protože vyškovskou štaci hodnotí jako velice úspěšnou po sportovní i lidské stránce. Největší úspěchy jsou z let 2015 a 2016, kdy tady cinkala stříbrná a posléze i zlatá medaile, titul mistra republiky. Jistě i na jejich základě přišla nabídka do české reprezentace.

„K Vyškovu mám velice vřelý vztah. Tady mě to pohltilo, protože to byla práce, která mě bavila. A Vyškov má samozřejmě veliké ragbyové renomé. V té době to v Olomouci nějak nefungovalo, jednu dobu dokonce mužské ragby na nějaký čas zaniklo. Takže to ragbyové potěšení jsem si prožíval tady. »Odskočil« jsem si jen k nároďáku, který jsem pak trénoval rok a půl. V době covidu jsem začal znovu spolupracovat s Vyškovem a nechtěl jsem sedět jedním zadkem na dvou židlích. Přednost dostal klub. Kvůli nároďáku jsem z Vyškova odešel, když pak byl z Vyškova zájem, pustil jsem nároďák a vrátil se,“ při jakési minibilanci nezakrýval emoce.

Kam se teď nasměřují jeho další ragbyové kroky zatím neví. Zvažuje i jakousi sportovní pauzu, odpočinek od stresů. Ale na stole je i nabídka zůstat ve Vyškově a převzít nově se formující tým do osmnácti let. Takže naznačil, že si asi vezme čas na rozmyšlenou. Doporučení svému nástupci, jímž by měl být bývalý reprezentant Karel Berounský, nevyslovil, ale nepřímo vyplývají i z další argumentů pro odstoupení, které Pala naznačil jakoby »pod čarou«…

„Na podzim bych u mužstva už stejně nebyl, ale není mě jedno, jak si povede. Určitě potřebuje nějaký nový impuls, a cítil jsem, že okamžitě. Aby se mančaft chytil za nos, že je opravdu potřeba v tomto týdnu přijít na tréninky, pořádně se nachystat a jet to utkání vyhrát. Nejsem si jistý, že by to se mnou klaplo. Mám obavy, že pode mnou by se to nezměnilo, že by účast na tréninku byla stejná jako v těch uplynulých čtrnácti dnech a před tím… Jestli je tohle už nevyburcuje, pak nevím co,“ do hloubky nerozebíral nyní už bývalý šéf střídačky.